Por qué las nuevas actualizaciones de los Google Pixel podrían darte una razón para deshacerte de tu iPhone

Filed to:

Filed to: Pixel

Imagen : Google

Primero llegó el Nexus, luego, cuando Google continuó intentando construir su propio iPhone: una combinación ganadora (en teoría) de software y hardware móvil sobre la que tiene control total, llegó el Pixel. Las nuevas actualizaciones denominadas Pixel feature drop son la última táctica para lograr que cambies, y estamos aquí para explicarte qué es exactamente eso y qué es exactamente lo que te proporciona.



El ciclo de actualización del iPhone ahora está bien establecido: tenemos nuevos teléfonos cada mes de septiembre y también una nueva versión de iOS. Las nuevas funciones y las principales actualizaciones de aplicaciones se lanzan una vez al año, lo que significa que Apple Maps, Apple Music, Apple Mail, Notes, Recordatorios y el resto permanecen más o menos iguales durante 12 meses.



Advertisement

Ese patrón está cambiando un poco: iOS 13.1 agregó la capacidad de compartir su ETA en Apple Maps, por ejemplo, mientras que iOS 13.3 agregó controles parentales más estrictos para que puedas establecer límites sobre tus hijos. Sin embargo, en general, las grandes actualizaciones se realizan una vez al año.



Google desactivó las actualizaciones para Gmail, Google Maps, Google Drive y sus otras aplicaciones del resto de Android hace mucho tiempo, para mitigar los efectos dañinos de la fragmentación de Android, incluso si tu teléfono Samsung o LG no ejecuta Android 10, al menos tienes la versión más actualizada de Gmail.



Ahora Google va más allá con su Pixel feature drop: actualizaciones incrementales para los propietarios de Pixel que pueden aparecer o no con regularidad (el plan es trimestral, pero con solo una hasta ahora, tendremos que espera y ver). Esto ha estado sucediendo extraoficialmente durante algún tiempo, con características como Night Sight que se implementan independientemente de las actualizaciones de Android y los lanzamientos de Pixel, pero ahora Google quiere poner todo en una base más formal.



“Tu teléfono debería mejorar con el tiempo”, dice Shenaz Zack, gerente de productos de Google Group, en una publicación del blog. “Tu Pixel se actualiza automáticamente regularmente con correcciones y mejoras. Ahora, tu Pixel también recibirá actualizaciones más grandes en Pixel feature dores”.



Advertisement

Imagen : Google

Desde que apareció el primer Pixel en 2016, Pixel Android ha reemplazado el stock de Android para permitir que Google muestre lo bueno que puede ser su sistema operativo móvil. Todavía está muy cerca de la experiencia estándar de Android que verás en otros teléfonos, pero ya hay novedades, comenzando con ese widget distintivo del tiempo y calendario en la pantalla de inicio.



Advertisement

En los años transcurridos desde el Pixel original, las exclusivas de Pixel se han vuelto más ambiciosas y deseables, y también están más estrechamente vinculadas con el hardware del teléfono: apretar los lados de tu Pixel para iniciar el Asistente de Google, por ejemplo, o convertir tu Pixel en una pantalla inteligente con Asistente cuando se carga de forma inalámbrica (un modo introducido con el Pixel 3 y transferido al Pixel 4).



El Pixel 4 llegó con una aplicación de transcripción de audio en tiempo real muy inteligente, una aplicación que ahora está llegando a los teléfonos Pixel 2, Pixel 3 y Pixel 3a como parte del primer paquete de Pixel feature drop que está ocurriendo ahora.



Advertisement

La inauguración de Pixel feature drop también incluye mejoras en la función de Pantalla de llamada en los Pixeles: las llamadas desconocidas se seleccionan en segundo plano y se rechazan en silencio en el caso de las llamadas automáticas, o se muestran con una transcripción del mensaje de la persona que llama si la llamada parece ser genuina.



Mientras tanto, las nuevas funciones que se agregan a Duo significan que tú (y tus amigos) se mantienen en el marco cuando realizas llamadas desde un Pixel 4. También se están agregando mejoras al modo Retrato en Google Photos, lo que te permite agregar un desenfoque de fondo a las imágenes que tomaste ayer o hace varios años (usa el procesamiento de IA, por lo que no importa si la imagen original incluye datos de profundidad).



Advertisement

También se está agregando un Modo que te permite silenciar las aplicaciones con un toque cuando desees. Otras actualizaciones son menos notables, como un procesamiento en segundo plano más eficiente en Google Maps, por lo que puedes esperar una “mejor calidad de ubicación” en el futuro.



Imagen : Google

Advertisement

Otra novedad radica en que se está logrando una mejor administración de memoria para todos los teléfonos PIxel con la llegada de feature drop: “tu teléfono comprime proactivamente las aplicaciones almacenadas en caché para que los usuarios puedan ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo, como juegos, streaming de contenido y más”, dice Google.



Por lo que podemos deducir de este primer lote, algunas funciones nuevas serán exclusivas del último teléfono Pixel, algunas funciones nuevas se implementarán en países y regiones adicionales, y algunas funciones nuevas se implementarán en Pixels antiguos: La función Live Captions que debutó con Pixel 4 ahora se dirige a Pixel 3 y Pixel 3a, por ejemplo. También puedes esperar que las mejoras del Asistente de Google lleguen primero a los teléfonos Pixel.



Advertisement

La sincronización de estas actualizaciones no parece ser particularmente precisa: la publicación del blog de Google dice que las nuevas funciones “ya se están implementando”, pero podrían tardar “semanas” en llegar a cada Pixel. En otras palabras, no vamos a obtener un día específico (esto podría ser más estricto en el futuro, dijo a The Verge la vicepresidenta de gestión de productos, Sabrina Ellis).



Con solo una feature drop en el tablero hasta el momento, es un poco temprano para juzgar cómo esto podría mejorar el atractivo de los Pixels, pero el plan parece ser seguir impulsando características nuevas e innovadoras que afectan el núcleo mismo del teléfono durante todo el año, no solo las aplicaciones de Google que se ejecutan sobre él.



Advertisement

Y realmente no está muy lejos de la forma en que Apple está yendo: la actualización del procesamiento de fotos Deep Fusion para los teléfonos iPhone 11 llegó más de un mes después de los teléfonos, por ejemplo. El software no está terminado en estos días, sino que está en constante evolución.



Posiblemente se busque mantener a Android, y los teléfonos Pixel en particular, en las noticias de manera más regular, y eso solo se puede hacer si Google continúa lanzando un teléfono de rango medio a mediados de cada año. Sin embargo, Google tendrá que trabajar duro para hacer que estas funciones se conviertan en una razón convincente para cambiar.