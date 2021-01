Si retrocedemos en el tiempo a la década de 1980, vemos que muchas de las compañías punteras del mundo de los videojuegos tenían una cosa en común: empezaban con la letra A. ¿A qué se debía esta elección?



Atari, Activision, Accolade o Acclaim son algunos de los ejemplos que vemos en una década que marcó el boom de los videojuegos. La hipótesis más probable de esta elección la cuenta Garry Kitchen en Medium, un diseñador que se unió a Activision en 1982.

Según Kitchen, la razón era tan simple como que la mayoría de las compañías se pegaban por tratar de llegar a la primera página del enorme directorio (en papel) de empresas del CES. Por aquel entonces, todas sabían que Atari aparecería en la primera página y querían asegurarse de estar muy cerca.



Según explica Kitchen en la entrada:



En la era jurásica de la década de 1970, en el momento en que las personas no llevaban una supercomputadora en el bolsillo, si querías encontrar una empresa en la nave de exhibición, la buscabas en el directorio CES. Este grueso y pesado libro de bolsillo contenía una lista alfabética de todos los expositores, incluida su ubicación en la nave. Cuando un asistente del CES llegaba para registrarse y recoger su credencial del espectáculo, se le ofrecía, y aceptaba de mala gana, una copia de la “guía del espectáculo”. Nadie quería cargar con esa estupidez, pero si querías encontrar una empresa en particular, tenías que tenerla. Honestamente, sin la guía, no podrías encontrar a nadie.

La teoría era que cualquiera que estuviera buscando compañías de videojuegos iría inmediatamente a la guía CES y buscaría Atari, escaneando desde el principio de la lista alfabética. Dado que Atari era prácticamente el único (video) juego en la ciudad en ese momento, era posible que una vez que un asistente encontrara a Atari, se detuviera en las “A” y terminara viendo otras.