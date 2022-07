By

By

Al principio, puede parecer tentador colocar un protector de pantalla en tu nuevo y flamante MacBook. Al fin y al cabo, muchos de nosotros acabamos poniendo protectores de pantalla a nuestros iPhone para proteger su pantalla. Podrías pensar que habría que aplicar esa misma filosofía al MacBook, ya que su pantalla resulta mucho más cara de sustituir que la de tu teléfono. Pero no es así.

Las pantallas de los MacBooks son diferentes a las de los iPhone

El problema es que las pantallas de los MacBook no están hechas del mismo material que la pantalla de tu iPhone. Apple coloca una capa antirreflectante en las pantallas de sus portátiles para ayudar a reducir los reflejos y aumentar el contraste. Por lo general nunca notarás que esa capa está ahí. Tampoco es algo que se pueda quitar, como un sello protector de fábrica. Y si no puedes verlo, ¿quién podría imaginarse que está ahí ?

Advertisement

Sin embargo, muchas de las personas que saben de la existencia de este recubrimiento son las que colocan un protector de pantalla a sus MacBooks. Cuando el protector de pantalla está colocado sobre la pantalla, todo va bien: al igual que ocurriría con tu teléfono: verá s una capa protectora por encima de la pantalla real . Ningún problema hasta aquí .

El asunto viene cuando quitas el protector de pantalla. Tal vez el protector se llevó un golpe y se ha rayado o agrietado. O t al vez estés cansado de tener esta capa protectora por encima de la pantalla y has decidido que quieres ver la pantalla original de tu MacBook como antes .

G/O Media may get a commission 28% off Apple AirPods Pro Transparently awesome

These earbuds have active noise cancellation, transparency mode, and active EQ. Buy for $180 at Amazon Advertisement

En ese caso, cuando quites el protector de pantalla, es muy posible que el adhesivo del protector despegue la capa antirreflectante de t u MacBook. Es probable que no la quite del todo , pero podría llevarse un buen cacho por el camino . Algunas MacBooks ya tienen problemas con las manchas que puede dejar el revestimiento antirreflectante, y Apple tiene un programa de reparación dedicado a este asunto, pero es muy probable que los daños causados ​​por un protector de pantalla no estén cubiertos. Fíjate por ejemplo lo que les pasó a estos usuarios de Reddit: quitaron el protector de pantalla de su MacBook y el resultado fue una catástrofe .

Un protector de pantalla podría romper la pantalla de tu MacBook por completo

También existe el riesgo de que tu pantalla sufra daños físicos , sobre todo si tratas de poner un protector de pantalla más grueso hecho de vidrio. En primer lugar, estos protectores de pantalla a menudo son demasiado gordos para que el MacBook se cierre correctamente, lo cual puede ser un problema : si cierras el portátil con demasiada fuerza, el propio protector de pantalla podría dañar la pantalla. Además, cuando llegue el momento de quitarlo, la fuerza que se necesita para quitar el vidrio de la pantalla podría dañarla , hasta el punto en el que deje de funcionar, como le pasó a este otro usuario de Reddit.

Advertisement

Llevan do el tema a la práctica , un protector de pantalla no es que sea muy necesario en un MacBook . A diferencia de un iPhone, la pantalla de t u MacBook no está rozándose con cosas todo el rato, puesto que cuando deja s de usar el ordenador lo cierras y quedará completamente protegida . Está claro que siempre puede acabar golpeándose con algo , pero las posibilidades de que eso ocurra son muy remotas .

Si de verdad necesitas un protector, investiga bien antes de comprarlo

Si realmente deseas un protector de pantalla para tu Mac, deberás elegirlo con sumo cuidado. Los protectores de vidrio pueden romperse o romper la pantalla directamente , y las películas adhesivas pueden quitar el revestimiento antirreflectante. Apple tiene algunos protectores no adhesivos en su web que puedes comprar, como este protector de Belkin.

Advertisement

Aún así, la compañía recomienda que nunca coloques nada entre la pantalla y el teclado a la hora de cerrar el portátil. Por eso no debería s usar nunca una cubierta de teclado o uno de estos protectores, pero si finalmente te haces con uno, lo mejor será que lo retires antes de cerrar y g uardar tu MacBook.