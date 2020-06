Por qué se cortó la señal de SpaceX durante el aterrizaje del Falcon 9

El propulsor del Falcon 9 que lanzó dos astronautas de la NASA al espacio aterriza en la barcaza autónoma Of Course I Still Love You Foto : SpaceX CC BY-NC 2.0

Más de 10 millones de personas vieron en directo el primer lanzamiento tripulado de un Falcon 9. Lo que no vieron fue el posterior aterrizaje de su primera etapa en la barcaza autónoma Of Course I Still Love You: justo cuando el propulsor iba a hacer acto de presencia, la señal de SpaceX se perdió.

Advertisement

Por supuesto, los memes no tardaron en aparecer, y más de un tuitero mencionó lo sospechoso que había sido que la señal se cortase justo cuando el propulsor iba a aterrizar, como insinuando que el aterrizaje había sido un montaje.

Advertisement

Nada más lejos de la realidad. De hecho, es muy frecuente que la imagen de Of Course I Still Love You se pierda justo cuando el cohete está a punto de aterrizar. Como explica Primal Space: no se debe a ningún engaño, sino al propio cohete.

La barcaza autónoma Of Course I Still Love You estaba estacionada a unos 480 kilómetros de la costa de Florida cuando la etapa B1058 del Falcon 9 realizó un último encendido de motor para posarse sobre ella. A esa distancia, SpaceX depende de una señal de satélite para poder transmitir el aterrizaje en directo.

La barcaza cuenta con una gran antena de satélite, pero la transmisión tiene que hacerse con un haz de ondas estrecho para que llegue con la potencia suficiente al satélite. El problema es mantener la señal direccional cuando llega el cohete.

Advertisement

Aunque el cohete se frena a sí mismo con un último encendido de motor antes de aterrizar, el Merlin ejerce 100.000 libras de empuje contra la barcaza, lo que genera fuertes vibraciones y hace que la antena de satélite se sacuda. Por eso se pierde la señal, y por eso la señal se recupera cuando el cohete ya ha aterrizado. Afortunadamente, todo queda grabado en local para nuestro disfrute en diferido.

[Primal Space vía Microsiervos]