SpaceX hace historia en la era comercial de la exploración espacial

Foto : SpaceX

SpaceX ha marcado hoy un importante hito en los albores de la nueva carrera espacial. La compañía fundada por Elon Musk ha puesto en órbita a dos astronautas de la NASA completando con éxito su primera misión tripulada.

El cohete Falcon 9 despegó a las 15:22 desde la histórica plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy después de abortar un primer intento el miércoles debido al mal tiempo. El Falcon 9 lanzó una cápsula Crew Dragon desarrollada por la propia SpaceX con fondos de la NASA. A bordo van los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, que ahora probarán los controles manuales de la nave y supervisarán un acoplamiento automático con la Estación Espacial Internacional, donde vivirán hasta subirse a la misma cápsula para regresar.

“Gracias por volar con el Falcon 9 hoy”, dijo a la tripulación el ingeniero jefe de comunicaciones de la Dragon después de que la nave se separara de la segunda etapa del Falcon 9. La primera etapa acababa de aterrizar con éxito en la barcaza autónoma Of Course I Still Love You, que la esperaba en el océano Atlántico. Es el primer propulsor de SpaceX que envía humanos al espacio, y no está claro si volverá a volar o la compañía la conservará en algún sitio para honrar este día.

“Estamos en los albores de una nueva era y estamos liderando el comienzo de una revolución espacial”, dijo el administrador adjunto de la NASA, Jim Morhard, antes del lanzamiento. Elon Musk fundó SpaceX con dinero de la venta de PayPal para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Mientras persigue ese objetivo (no sin contratiempos), la compañía está abaratando los lanzamientos espaciales gracias al uso de cohetes parcialmente reutilizables. Hoy ha completado el primer lanzamiento de astronautas operado por una compañía privada con un cohete y una nave espacial comerciales.

Esto no ha terminado

La misión no estará completa hasta que la Crew Dragon se acople a la Estación Espacial Internacional mañana y, más adelante , haga su reingreso en la atmósfera. Behnken y Hurley pasarán las próximas 19 horas orbitando la Tierra en la nave (por suerte, tiene baño). Cuando la nave esté alineada con la Estación Espacial Internacional, Hurley hará un acercamiento manual y dejará que el sistema autónomo se encargue de anclar la cápsula al puerto de acoplamiento.

La nave es completamente autónoma y puede acoplarse sola a la Estación Espacial Internacional, pero está previsto que Behnken y Hurley realicen maniobras de vuelo manuales con fines de prueba. Serán los primeros en probar estos controles en la vida real, pero tú también puedes probarlos en el simulador oficial de SpaceX. El acoplamiento está programado para las 10:29 EDT de este domingo, 31 de mayo (tienes los horarios completos más abajo).

No está decidido cuándo regresarán a la Tierra. En un principio, Behnken y Hurley iban a estar unos días a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero después de los retrasos del lanzamiento , la NASA decidió extender la estadía a varias semanas o tal vez meses. Cuando sea hora, Behnken y Hurley volverán a subir a la Crew Dragon, se alejarán de la Estación Espacial Internacional y harán el reingreso en la atmósfera. Cuatro paracaídas amortiguarán la caída. La nave amerizará suavemente en el océano Atlántico, momento en el que SpaceX habrá ganado el juego de atrapa la bandera que mencionó Barack Obama en 2011 .



Cómo seguir el acoplamiento

Puedes seguir el acoplamiento de la Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional en la emisión oficial de NASA TV este domingo. Los horarios: