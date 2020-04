Por si pensabas que lo habías visto todo en la pandemia de covid-19: policías de tráfico con casco de coronavirus

El inspector de policía Rajesh Babu con su casco de coronavirus, habla con un conductor en el control de Chennal. 28 de marzo de 2020. Foto : Getty Images

Rajesh Babu ha comenzado a llevar casco en su trabajo, pero no es un casco cualquiera. Este oficial de policía en Chennai, India, ha comenzado a llevar un casco con forma de Coronavirus, y lo peor es que no es el único. La pandemia de covid-19 comienza a afectar peligrosamente e la cordura del planeta entero .

El pasado 24 de marzo, el primer ministro Indio Narendra Modi anunció por sorpresa una cuarentena de 21 días. Es el confinamiento masivo más grande conocido en la historia del ser humano, pero no está exento de resistencia. La noticia de la cuarentena ha pillado a muchas personas por sorpresa en lugares donde no quieren estar o sin la adecuada provisión de víveres. Eso por no mencionar la enorme cantidad de personas en la India que sencillamente no tiene hogar en el que confinarse.

Los oficiales de policía en India han comenzado a agudizar el ingenio para tratar de concienciar a los desobedientes de la necesidad de que se vuelvan a sus casas. Rajesh Babu ha tenido la ocurrencia de llevar ese casco decorado como si fuera un coronavirus gigante, pero no es ni mucho menos el único. En Getty Images han aparecido nuevas fotos de oficiales de policía de tráfico en Bangalore luciendo cascos decorados con la forma del insidioso patógeno que tiene a medio planeta en jaque. No está claro si estos agentes del orden se han inspirado en el horripilante atuendo de Babu o ha sido al revés.

Policías ataviados con cascos de coronavirus para tratar de concienciar a la población sobre la necesidad de cuarentena en Bangalore, India. 31 de Marzo de 2020. Foto : Getty Images

Con 1.251 casos confirmados de covid-19 y al menos 32 muertes, India no es el único país que ha impuesto duras medidas de confinamiento a su población para tratar de frenar el avance del nuevo virus. Italia, España o Alemania están en cuarentena total. En Estados Unidos y según datos de CNN aproximadamente el 75% de la población se encuentra bajo alguna forma de confinamiento.

En India, sin embargo, la cuarentena es muy complicada cuando aproximadamente el 80% de la pobl ación tiene trabajos que no están protegidos por leyes laborales. En una reciente entrevista al New York Times, un joven indio que vive de recuperar chatarra en vertederos resumía trágicamente la situación: “Hen oido que está ese virus de China circulando, pero me da más miedo la policía o no tener nada para comer ”.

La preocupación por qué comer está llegando i ncluso a países como Italia, donde el parón de la economía está dejándose notar. Los habitantes del sur del país están empezando a encararse con la policía simplemente porque están atrapados en casa sin acceso a comida. “Llevamos en casa entre 15 y 20 días. Estamos al límite”, explica un italiano en un vídeo que se ha hecho viral. “En unos pocos días, más niños se quedarán sin comida como le ha pasado a mi hija. Os aseguro que vais a lamentar esto porque vamos a montar una revolución”, continua.

En Estados Unidos, donde las cifras de covid-19 han superado ya a las del 11S, tienen sus propios problemas de desigualdad agravados por una seguridad social mala o inexistente. Recientemente un joven californiano murió víctima del coronavirus porque la clínica de Lancaster a la que acudió lo rechazó por no tener seguro médico. En Las Vegas los hoteles están vacíos por la cuarentena, pero las personas sin hogar siguen durmiendo en la calle. Las autoridades están adoptando insólitas medidas para tratar de proteger a estas poblaciones vulnerables. La foto bajo estas líneas corresponde a un “refugio” temporal en un estacionamiento de un centro Cashman. Sobre el suelo se han dibujado líneas para que la gente que duerme ahí pueda mantener el distanciamiento social.

Personas sin hogar practicando distanciamiento social en un “refugio temporal” montado en un estacionamiento de Las Vegas. Marzo de 2020. Foto : Getty Images

Viendo la miseria distópica que destila esa foto no está claro a quién se la ocurrido usar la palabra refugio, pero esa es la triste realidad con la que nos toca lidiar. Se parece bastante a la que teníamos antes, pero con más policías llevando cascos entre lo aterrador y lo ridículo.