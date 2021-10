By

La película de The Flash tiene mucho tiempo en desarrollo, pero por fin, 2022 será el año en el que la veamos llegar, y junto a este film se abren las puertas del multiverso de DC Comics. Aquí está el primer teaser de The Flash.

Advertisement

Durante el evento DC Comics 2021 Ezra Miller, encargado de dar vida a Barry Allen, presentó el primer adelanto de The Flash. Pero Barry, como podemos ver en el teaser, no estará solo: la voz del Batman de Michael Keaton nos acompaña durante casi todo el adelanto, y hasta podemos darle un breve vistazo al traje de esta versión del Caballero de la noche. Sasha Calle inter pretará a Supergirl, quien también estará en la película, y según hemos podido ver, no habrá uno sino al menos dos Flash en el film.

The Flash se estrena el 4 de noviembre de 2022, y está siendo dirigida por Andy Muschietti.