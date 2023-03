La película de Flash se estrena en junio, pero parece que los actores y el estudio no quieren dejar muchas sorpresas para el film. Ben Affleck, actor que interpretará a uno de los dos Batman que veremos en la película, ya ha adelantado la aparición de otro personaje importante del universo de DC en The Flash.

Pero por supuesto, aunque lo haya dicho Affleck, esto no deja de ser una de esas sorpresas que quizás muchos querrán ver directamente en la película, así que dejaremos un aviso de spoilers por si acaso eres de esas personas.

Advertisement

¿No te importa saberlo ahora mismo? Continúa leyendo.

G/O Media may get a commission 26% Off Hoover PowerDash Pet Compact Carpet Cleaner Spring cleaning for pet owners.

This Hoover carpet cleaner has HeatForce technology that dries fast. Buy for $90 at Amazon Advertisement

Advertisement

Affleck, en una entrevista en el podcast Smartless y según informa The Hollywood Reporter, reveló que nada menos que la Mujer maravilla, Wonder Woman, aparecerá en The Flash. Sí, la misma Wonder Woman de la actriz Gal Gadot a quien vimos por primera vez en 2016 en la película Batman v Superman: Dawn of Justice, y que recientemente hizo un cameo en Shazam! Fury of the Gods.



Esta vez, en The Flash, la aparición de Wonder Woman es en una escena en la que salva al Batman de Affleck mientras este se enfrentaba a un grupo de villanos. Según el actor: “ella me salva usando su Lazo de la verdad, lo que hace que Batman revele algunos de sus sentimientos reales sobre su vida y su trabajo”.

Advertisement

Tomando en cuenta que The Flash está en gran parte inspirada en la saga de cómics Flashpoint, no es descabellado pensar que al comienzo de la película vemos a la Liga de la Justicia que ya conocemos de películas anteriores, o al menos a una parte de ella (el Batman de Affleck, la Wonder Woman de Gadot y el Flash de Ezra Miller), y después de que Flash viaja al pasado e intenta cambiar el destino de su madre, conocemos a ese universo alternativo con otras versiones de los personajes, como el Batman de Michael Keaton y la Supergirl de Sasha Calle.

La pregunta que no dejo de hacerme es si esta será la última vez que veamos a la Wonder Woman de Gal Gadot, o todavía le queda alguna aparición sorpresa o cameo antes de que James Gunn comience su reboot completo del universo de DC Comics. Después de todo, a Ben Affleck le queda al menos otra aparición más, ya que se espera que aparezca de algún modo en la próxima película de Aquaman.