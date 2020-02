Qué es en realidad Star Wars: Underworld, la serie fantasma recientemente filtrada en Internet

Filed to:

Sí, ese vídeo con escenas de una supuesta serie de televisión perdida de Star Wars que se ha filtrado online es muy real, pero no es exactamente lo que crees. Se la conoce por el título provisional de Star Wars: Underworld, y hasta ahora se pensaba que era parte de una serie que nunca llegó a hacerse realidad.



Star Wars: Underworld era un proyecto puesto en marcha por el mismísimo George Lucas en el que Lucasfilm trabajó durante aproximadamente siete años (entre 2005 y 2012). Se cree que se llegaro n a escribir hasta 50 guiones. Con el paso de los años se ha hablado muchas veces de esta producción fantasma, pero hasta la semana pasada nunca habíamos visto supuestas escenas de ella. Entonces apareció este vídeo...

Se trata de un vídeo de 10 minutos separado en dos mitades, la primera muestra a un espía conspirando contra el imperio en un entorno a lo Blade Runner con impresionantes efectos visuales y un nivel de producción soberbio. Los siguientes cinco minutos es un pequeño Cómo se hizo.

Aunque el vídeo en YouTube es nuevo, el original no lo es para nada. Lo firma la compañía de efectos visuales Stargate Studios y puede verse en su página de Vimeo desde hace nueve años, aunque se borró recientemente. ¿Por qué? ¿Cuál es su historia?

Una fuente vinculada al proyecto ha explicado a nuestros compañeros de iO9 que el metraje es completamente real, pero no necesariamente refleja el aspecto final que iba a tener la serie. Se trata de una prueba de concepto. La serie era una superproducción tan cara que el productor Rick McCallum contrató a Stargate para que elaborara varias escenas de prueba que luego Lucasfilm iba a usar para mostrar a las cadenas de TV interesadas en el proyecto. Lucasfilm y el propio McCallum han declinado hacer comentarios al respecto de esta producción, al menos al cierre de este artículo.

La idea era que las escenas de muestra sirvieran para suscitar el interés de alguna cadena de televisión que se animara a co-financiar el proyecto. Eso es todo. No es el metraje de una serie final, tan solo una prueba. En cuanto a de dónde proviene l historia que se narra en el vídeo es probable que McCallum diera un pequeño esbozo de guión a Stargate, o que fuera el propio estudio el que se sacara de la manga esa pequeña historia.

Lo fascinante del vídeo no es el guión, sino la ambientación y los efectos visuales, que son geniales. Supuestamente, la serie iba a estar ambientada en los bajos fondos de Coruscant, y su aspecto visual bebe claramente de clásicos como Blade Runner. Se supone que iba a ser una historia de mafiosos galácticos al más puro estilo de El Padrino o Los Soprano, y Lucasfilm quería que los efectos visuales reflejaran todo lo aprendido en las precuelas cinematográficas.

Al parecer, las cadenas de televisión reaccionaron muy positivamente al metraje, pero por razones desconocidas terminaron desvinculándose del proyecto. Es probable que la decisión fuera económica. En aquella época producciones como Game of Thrones aún eran raras y las cadenas no estaban dispuestas a invertir millones de dólares en un proyecto cuyo género ni siquiera era tan mayoritario como ahora. Probablemente hicieron cuentas y decidieron que no tenía el suficiente interés para sus audiencias.

Poco podían imaginarse McCallum y compañía que diez años después Lucasfilm iba a ser propiedad de Disney, que Star Wars iba a ser una franquicia de consumo masivo y que una serie muy parecida a la que ellos concibieron iba a estrenarse en el servicio de streaming de la propia compañía. Esa serie se llama The Mandalorian.