Hace unas semanas muchos medios se hicieron eco del caso médico en el que un hombre había terminado en el hospital después de estornudar mientras se tapaba la nariz y la boca. ¿Y si estornudas manteniendo los ojos abiertos?



En el primer caso, el paciente que terminó en urgencias se rompió el cuello y provocó bolsas de aire que se extendían desde la parte superior de la garganta hasta el pecho, lo que requirió una semana en el hospital.



En el segundo , han existido siempre leyendas que decían que tratar de mantener los ojos abiertos en un estornudo extremadamente violento podría llegar a producir un serio daño a la vista. Llegando incluso a poder salir los ojos de sus órbitas.



Como explica el médico David Huston, del Texas A&M College of Medicine Houston, el ser humano cierra normalmente los ojos cuando estornuda como un acto reflejo, pero no hay nada que impida mantenerlos abiertos:

El hecho de que sea posible estornudar con los ojos abiertos sugiere que ni está programado ni es obligatorio. El cuerpo trabaja para eliminar las vías respiratorias estornudando cuando detecta partículas irritantes en la nariz. Al cerrar automáticamente los párpados cuando se produce un estornudo, se puede evitar que más irritantes entren y agraven los ojos.

Veamos lo que ocurre cuando alguien lo intenta con el siguiente vídeo:



Lo cierto es que no ocurre nada raro, y eso es porque los espacios de aire en la nariz y la garganta no están conectados a nada detrás del ojo, lo que significa que no hay forma de que un estornudo pueda crear una presión que obligue a tus ojos a dispararse.



En cuanto al origen de la leyenda, se remonta a una historia de 1882 pu blicada en el New York Times que afirmaba que a una mujer se le salían los ojos después de un ataque de estornudos agresivos, “un accidente singular. Mientras viajaba en un tranvía, sufrió un ataque repentino de estornudos y estalló uno de sus globos oculares, por lo que desde entonces ha estado sufriendo el dolor más intenso”.

Por cierto, lo que sí ha ocurrido es gente vomitando con tanta fuerza que sus lentes se han aflojado. Como afirmaban en un artículo los médicos que trataron a un paciente de 51 años, “la dislocación del cristalino podría ser inducida por un simple vómito”. [IFLScience, Newswise]