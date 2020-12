Dos sanitarios trasladan a un enfermo de Covid-19 en Corea el pasado mes de marzo. Foto : Chung Sung-Jun ( Getty Images )

Expertos de la Organización Mundial de la salud han lanzado una sombría advertencia este lunes: La próxima pandemia puede ser mucho más devastadora de lo que ha sido la covid-19, especialmente si no aprendemos nada en esta ocasión.



La advertencia la ha lanzado Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, durante la última rueda de prensa celebrada por la organización este año. Ryan reconoció que la pandemia de coronavirus ha sido severa, pero nadie a estas alturas cree que sea la gran pandemia que los científicos llevan años esperando. Más bien se trata de una llamada de atención.

“Nuestro planeta es frágil”, explica Ryan. “Vivimos en una sociedad global cada vez más compleja. Las amenazas de ese tipo continuarán”.

Y no es que la OMS de repente piense que la Covid-19 es solo una gripecilla. La enfermedad se ha cobrado ya 1,7 millones de vidas y muchos más hospitalizados o con secuelas permanentes, pero es que ese cómputo probablemente es mucho mayor porque la cuenta que llevan muchos países está siendo incompleta o parcial simplemente porque no tienen medios o por motivos políticos. Recientemente, la viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Golikova, admitió que el país ha experimentado un exceso en la tasa de mortalidad probablemente ligado al virus de 186.000 muertes. La cifra es tres veces superior al número total de fallecimientos que ha reconocido púbicamente el país. La pandemia ha trastocado por completo nuestra manera de vivir y ha empeorado problemas que ya existían como la crisis económica, el desempleo o la resistencia a los antibióticos.

La Covid-19, en definitiva, no ha sido para nada una pandemia ligera o exagerada, y pese a ello las cosas podrían ser mucho, mucho peores.

Las cosas podrían ser peores porque la tasa de mortalidad del SARS-Cov-2 es muy baja comparada con la de otras enfermedades. La posibilidad de morir si contraes covid-19 depende de muchos otros factores como tu edad y tu estado de salud, pero en general es de entre el 0,5 y el 1 por ciento. Pese a ello, el número final de fallecidos superará al de cualquier otra pandemia conocida desde la gripe de 1918. Aquella gripe acabó con entre 20 y 50 millones de personas, pero algunas fuentes creen que el número de fallecidos se elevó a 100 millones. Con la mejor cifra en la mano, la gripe de 1918 acabó con el 3% de la población mundial en cuatro devastadoras oleadas. El 3% de la población actual son más de 228 millones de personas.

Y sí. Es cierto que se cree que la gripe española fue tan letal porque apareció en un momento en el que la sociedad estaba debilitada y empobrecida por la Primera Guerra Mundial, pero también es cierto que en aquella época no había ni una fracción de la libertad y rapidez de movimientos que hay ahora. Un patógeno tan contagioso como el coronavirus no necesita mucho para generar una enfermedad más letal que la covid-19. Un hipotético virus con 10 veces más mortalidad que el SARS-Cov-2 seguiría teniendo solo una mortalidad de un dígito, y pese a ello sus consecuencias serían devastadoras en la sociedad actual.

La comunidad científica es unánime. La próxima pandemia no es una cuestión de si llega a ocurrir, sino de cuando lo hará. las pandemias son inevit ables pero nuestra capacidad de respuesta ante ellas es lo que marcará la diferencia, y la respuesta contra el coronavirus denota que aún tenemos mucho margen de mejora tanto a nivel de responsabilidad personal, como institucional. El desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, por ejemplo, denota la increí ble capacidad científica que tenemos si se aúnan esfuerzos, pero a nivel político la pandemia ha sido un desastre. Muchos gobiernos, desde Estados Unidos a Rusia pasando por Reino Unido o España han adoptado las necesarias medidas de precaución tarde y mal con tal de no re co nocer que había un problema o tomar medidas que podían perjudicar la economía a corto plazo. Después, sus dirigentes se han enzarzado en vergonzosas luchas internas por el poder que no han hecho sino empeorar la situación. La mayor parte de gobiernos no estaba preparada para algo como el coronavirus. Los servicios de emergencia no contaban con material suficiente y en muchos casos no tenían planes de actuación o estos estaban desfasados . Los servicios sanitarios no tenían ni los medios ni el personal suficientes... Definitivamente hay mucho margen de mejora.

“Entre toda la muerte, la tragedia y la pérdida, si hay una cosa que necesitamos sacar en claro de esta pandemia, es que debemos actuar juntos”, añade Ryan en su discurso. “Necesitamos estar preparados para cuando llegue algo peor”.