Captura de pantalla : TKOR / YouTube

Quizá sea algo que te has preguntado desde que eras pequeño. Pues bien, no hace falta que te lo preguntes más. Los presentadores de The King of Random Nate y Calli han echado toda una botella de detergente líquido ( y otra de suavizante) en la lavadora y la han puesto a lavar.



La lavadora, por cierto, es una lavadora usada de carga superior común y corriente, usada pero en buen estado de funcionamiento. También han decidido introducir en ella ropa como si fuera una colada normal. El objetivo de este bizarro experimento es literalmente ver qué ocurre, lo que más allá de la mera gracieta tiene su u tilidad. ¿Puede afectar el “descuido” a la lavadora? ¿Y a la ropa? La respuesta a lo que ocurre está en el vídeo bajo estas líneas.

Curiosamente, el resultado de la prueba es mucho menos espectacular de lo que cabría esperar. Los jabones de lavadora modernos no hacen tanta espuma, así que desde el principio no había riesgo de que la lavadora se abriese y convirtiese el patio de rodaje en una fiesta de la espuma. De hecho tanto la lavadora como la ropa sobreviven al proceso, aunque sería necesario un técnico para comprobar el estado de la primera.

En cuanto a la ropa, no sale con una textura utrasuave, sino teñida de azul por el exceso de detergente. Su tacto es más extraño y con una cierta consistencia como si se hubiera encerado. Las toallas también absorben peor el aghua y se vuelven muy malas para limpiar porque dejan restos. En definitiva, que gastar toda una botella de detergente solo sirva para sobrecargar nuestro ya maltratado medio ambiente y no tiene ninguna ventaja. [TKOR]