Sony ya lo avisó. O tras cuentas oficiales de Twitter han hecho bromas al respecto. Y ahora, después de lograr recaudar más de 90 millones en sus primeras semanas , muchos fans ya la han visto. Estamos hablando de la escena post- créditos de Venom: Let There Be Carnage. Ahora toca que hablemos de ella sin pudor y con spoilers, y espero que tú también nos digas lo que crees que podría significar.

E n resumen: Venom le revela a Eddie (Tom Hardy) que hay una dimensión en la que existe Peter Parker ( interpretado por Tom Holland) . Si bien Venom ha estado luchando contra Carnage y Riot en el “Venomverse”, ahora parece que está en el Universo Cinematográfico de Marvel o que puede acceder a él, y ahí seguro que será interesante ve a un simbionte alienígena con todo tipo de poderes especiales .

Sony no habló de ningún enfrentamiento entre Spider-Man / Venom y no dio ninguna idea de cuándo o cómo podría suceder algo así , por lo que las preguntas para los fans son, bueno, las mismas. ¿Cuándo y cómo podría suceder ? El primer lugar, podrías ser potencialmente en Spider-Man: No Way Home, pero con todo lo que sabemos (y creemos saber) sobre la película, no hay forma de que Sony desperdicie todo un enfrentamiento con Venom metiéndolo en una parte de la película . (¿Venom ? ¿Como uno de los muchos villanos de una película? ¡Terrible idea!) Es más probable que estemos ante una futura película desconocida cuando el multiverso del MCU esté un poco mejor definido. Si será en Venom 3, Spider-Man 4 u otro título, probablemente es algo que todavía esté debatiéndose .

Luego están las preguntas más profundas e interesantes de qué sucederá cuando este Venom se encuentre con ese Spider-Man. En los cómics (y otras películas de calidad cuestionable), el simbionte llega a Eddie después de que se uniese inicialmente a Peter Parker. Esa conexión, y las intersecciones profesionales de Eddie Brock con Peter Parker, los convirtió en enemigos mortales. Lo más probable es que eso no sea lo que pase ahora, sobre todo por porque el Venom de Tom Hardy es ... más o menos un buen tipo . Parece que le pega más estar en el mismo equipo de Spider-Man que luchando contra él, o al menos en este universo.

Bien, con todo s eso s datos flotando por tu cabeza, es tu turno. Cuéntanos en los comentarios cuándo y cómo crees que Spider-Man y Venom harán su aparición , porque definitivamente es algo que sucederá.