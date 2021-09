By

Las escenas post-créditos son algo común en el mundo del cine de videojuegos, e incluso la primera película de Venom tuvo una, por lo que quizás deberíamos haber imaginado que la secuela también tendría. El problema es que parece haberse filtrado, así que ten cuidado con lo que lees en internet, si no quieres arruinarte la sorpresa.

Un limitado número de personas ya ha visto Venom: Let there be Carnage antes de su estreno, y las primeras reacciones a la película son bastante positivas. La califican de “desquiciada y divertida”, llena de acción y elogiando el trabajo de Woody Harrelson como Cletus Kasady o Carnage. Curiosamente, muchos mensajes sin spoilers en las redes sociales también sugieren a todos “quedarse hasta el final de los créditos”.

De nuevo, era de esperarse que la película tuviera escena post-créditos, lo curioso es que incluso Sony ha hecho retweet del mensaje de un YouTuber y rapero llamado Eman Kellam que ha visto la película, el cual decía exactamente que “en toda mi vida nunca había visto a una sala de cine reaccionar con tanta sorpresa y ruido como lo hicieron con la escena post-créditos de Venom 2". En un retweet ahor a eliminado, Sony citaba el mensaje de Kellam añadiendo “¡tienen que ver esto en el cine!”.

El mensaje ha sido eliminado, sí, pero en los rincones más oscuros de las redes sociales ya hay personas aparentemente arruinando esa gran sorpresa que revela la escena post-créditos, especificando exactamente qué sucede en ella y por qué es tan sorprendente. Mi sugerencia es, si no quieres arruinarte la sorpresa, ten cuidado con lo que lees en internet hasta que veas la película. Pero si no soportas la curiosidad y quieres saber qué dicen en las redes sociales al respecto, te dejaré un adelanto después del aviso de spoilers a continuación, aunque debo hacer énfasis en que se trata de una filtración, no es algo confirmado ni hay videos o imágenes reales que puedan confirmarlo (aunque sí están circulando en internet imágenes falsas y editadas que dicen ser de la escena, pero son un engaño).

Bueno, como quizás imaginas, la escena post-créditos tiene que ver con Spider-Man y su conexión con Venom. Sería el primer cruce de los personajes en la gran pantalla, aunque no sería un cruce directo sino más bien el reconocimiento, en cierto modo, de que ambos existen en el mismo universo. ¿Significa esto que Venom comparte el mismo universo que el resto de los Avengers, o será el efecto del multiverso? Tendremos que esperar para saberlo.

Venom: Let there be Carnage se estrena el 1 de octubre.