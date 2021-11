Desde que se anunció Dr. Strange and The Multiverse of Madness Internet ha sido un hervidero de rumores sobre qué personaje de la factoría Marvel iba a ser el villano del film. Si hacemos caso a la imagen publicada por error por una librería online, ese villano ya tiene nombre: Shuma-Gorath.



Si te has quedado preguntando: ¿Shuma-quién? probablemente no seas el único. Shuma-Gorath es un personaje mencionado por primera vez por la casa de las ideas en 1972, pero que no apareció en plenitud hasta una aventura de Dr. Strange en Marvel Premiere de 1973.

Shuma-Gorath es una entidad demoníaca extradimensional surgida antes de que el tiempo comenzara tal y como lo conocemos. Si suena a horror cósmico es porque lo es. La criatura es uno de los dioses antiguos del universo Marvel y está obviamente inspirada en los mitos de Cthulhu surgidos de la imaginación de H.P. Lovecraft. Por razones que ahora no vienen a cuento, Shuma-Gorath fue desterrado de nuestra dimensión y ansía volver para consumirla. Sí, básicamente es un dios maligno, así que tiene la capacidad de consumir realidades o galaxias enteras si se lo propone. También es técnicamente inmortal y sus poderes van desde la posesión de otras formas de vida hasta la manipulación de energía, y del tejido mismo de la realidad. En su dimensión nativa su tamaño es infinito y su poder lo hace imparable, de ahí lo de técnicamente inmortal.

Cuando se aparece en esta dimensión, lo hace con solo una porción infinitesimal de su esencia, lo que se traduce en una repugnate masa de tentáculos tamaño kaiju con un enorme ojo en su centro. Ese aspecto es precisamente el que podemos ver en un puzzle publicado por la librería online Booktopia. El puzzle muestra una ilustración de Dr. Strange luchando contra la encarnación de Shuma-Gorath. El dibujo podría ser perfectamente la viñeta de cualquier cómic Marvel, pero arriba se ve claramente el logo de Dr. Strange and the multiverse of Madness.



Por cierto, hace muy poco hemos visto una sospechosa masa de tentáculos que muy bien podría ser un adelanto de lo que nos espera en Dr. Strange 2. ¿No te acuerdas de ella? Te refrescaré la memoria:

Desde luego, Shuma-Gorath tiene el potencial como para ser el villano principal del film, y de hecho de toda la Fase IV, aunque probablemente los guionistas hayan limitado su aparición a esta película como hicieron con Dormammu en la anterior. Tampoco me extrañaría que hayan reducido mucho sus poderes (quizá con una aparición debilitada en nuestra dimensión). También es un villano extraordinario para la primera película del MCU que va a ahondar mucho en el género del horror.



En cuanto a cómo o por qué aparece Shuma Gorath en escena, es posible que tenga que ver con la escena de Scarlet Witch en la que sale usando el Darkhold. En los cómics el libro de los malditos no es obra de Shuma-Gorath, pero Disney ha dado saltos de guión más difíciles. Otra posibilidad es que el tejido entre las dimensiones se debilite tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, pero no dejaría de ser un poco ridículo que nuestra dimensión quede a merced de un demonio todopoderoso por las dudas del bueno de Peter Parker. Mi teoría apunta más hacia el Darkhold. No tardaremos mucho en conocer la verdad. Dr. Strange and the Multiverse of Madness se estrena el 6 de abril de 2022. [ComingSoon]