Ratchet & Clank: Rift Apart es el nuevo juego exclusivo de una PlayStation 5 aún muy joven, prácticamente recién nacida, y además de ser un juego de gran calidad y muy divertido, también tiene el mérito de demostrar todo lo que puede hacer esta consola. Aquí está nuestro análisis del nuevo Ratchet & Clank.

Porque si así se ven, y así se juegan, los juegos de P S5 cuando esta consola apenas acaba de nacer, me entusiasma imaginar cómo será en 2, 3 o 4 años.

Ratchet & Clank es una saga que tiene casi 20 años. Creada por los estudios de Insomniac Games, mismos responsables de juegos como los recientes títulos de Spider-Man para PS4 y PS5, se centra en la historia de un personaje de una especie conocida como “lombax” que cree ser el último de su especie, y sus aventuras junto a un pequeño robot. En Rift Apart nos encontramos con otra lombax, que pertenece a otra dimensión, la cual recorreremos para solucionar el problema que nos presenta el juego: la estabilidad del multiverso se ha roto, y ahora las dimensiones conviven y colisionan unas con otras.



Ratchet regresa en este juego, al igual que Clank. Imagen : PlayStation / Insomniac Games.

Rivet no solo es la nueva lombax del juego, sino también. la estrella de Rift Apart. Imagen : PlayStation / Insomniac Games.

Esto puede sonar un poco complicado, pero dista mucho de ello. Ratchet & Clank: Rift Apart es un juego de aventuras centrado en una historia divertida y sencilla (pero no simple), que parece no solo un juego sino una película animada, sí, como las de Pixar, una de las comparaciones que más se da con esta saga. De hecho, la saga tuvo su propia película en 2016, basada en un juego de la saga que llegó el mismo año. Rift Apart es un juego que orgullosamente se siente como un juego, como un buen juego, sin necesidad de simular una experiencia realista, de película oscura.



Al respecto de la trama, y sin muchos detalles, puedo asegurarles que la historia de Rift Apart cumple: dos lombax viajan entre planetas y dimensiones luchando contra un enemigo en común, con la intención, además, de reparar el multiverso. Además de Ratchet, el juego nos presenta a Rivet, su contraparte en otra dimensión. Pero Rivet no es simplemente el mismo personaje en versión femenina. Para nada. Rivet tiene su propia personalidad, su propia historia y carácter. Y en cierto modo, Rivet es la verdadera estrella de Rift Apart. Un aire fresco en una saga con tantos años y tantas historias contadas.

Pero lo más importante en Ratchet & Clank: Rift Apart, al igual que en cualquier juego de la saga de Ratchet & Clank, es su jugabilidad. Y esta vez, en PS5, ella viene acompañada de mapas, mundos, efectos y mecánicas que nos dejan claro una sola cosa: esto es un juego de nueva generación, no lo dudes.

Imagen : PlayStation / Insomniac Games.

Imagen : PlayStation / Insomniac Games.

En primer lugar, los mapas son amplios, llenos de vida y ridículamente detallados. No hay rincón al que mires que no encuentres algún ser viviente, algún detalle, muchas plantas, cajas y cosas con las que puedes interactuar. Al golpear una de estas plantas o cajas, obtendrás una respuesta, ya sea un splash de líquidos de colores o un mar de partículas físicas entre los restos de las cajas y el botín que obtienes de ellas.



Su gran apartado visual está acompañado de un combate frenético que resulta muy divertido.

En la distancia se ven naves, ma s personajes secundarios, zonas por descubrir o simplemente decorativas, y de vez en cuando aparecen rupturas dimensionales, de las que ya hablaremos. En resumen, Ratchet & Clank: Rift Apart es un juego visualmente impresionante. De los mejores que he jugado en cuanto a su apartado visual, así de sencillo.

Imagen : PlayStation / Insomniac Games.

Y ese apartado visual está acompañado de un combate excepcional, variado, frenético. Tanto Ratchet como Rivet cuentan con un lote de distintas armas para luchar contra interminables hordas de enemigos, las cuales, afortunadamente, comparten entre ambos, lo que simplifica el subirlas de nivel. El combate es una mezcla de disparos con la posibilidad de esquivar enemigos usando una especie de dash (o desplazamiento rápido) y cambiar un arma por otra en tiempo real para, de este modo, ir variando la estrategia del combate. Cada enfrentamiento, en muchos aspectos, es diferente.



Por ejemplo, es común que se presenten este tipo de situaciones: un grupo de enemigos de diferentes tipos (desde los más débiles hasta algunos potentes y muy resistentes) te ataca, por lo que usas un arma que los paraliza brevemente para encargarte de los más débiles usando un arma que puede acabar con varios de un solo disparo, y arrojar un par de granadas a los más potentes, para después esquivar ataques que vienen desde otro ángulo y continuar cambiando de un arma a otra hasta que termine la amenaza. Y a esto debes sumarle las rupturas dimensionales.

En los distintos mapas existen unos portales dimensionales que permiten saltar de inmediato de un lugar a otro, ya sea en la distancia o quizás apenas a unos pocos metros de donde estás, lo que permite en un instante ponerte detrás de enemigos que te están atacando, y sumar este cambio repentino de ubicación a tu estrategia de combate.

Imagen : PlayStation / Insomniac Games.

De nuevo, quizás suene un poco complejo todo esto, pero tras una o dos batallas se te hará familiar el sistema de combate, natural, y la memoria muscular, esa que utilizamos casi siempre al jugar, entrará en acción sin que ni siquiera pienses en lo que estás haciendo. Así es un juego con un buen sistema de combate.



En conclusión, Ratchet & Clank: Rift Apart es la nueva joya de PS5, que llega poco tiempo después de Returnal con la intención de recordarnos que la nueva generación de consolas ya está aquí, y los estudios de PlayStation y sus exclusivos están dispuestos a aprovecharla. Eso incluye, por supuesto, el uso del control DualSense y la forma en la que estos juegos lo aprovechan. En el caso de Rift Apart, los ataques que hagas o recibas, y los sucesos a tu alrededor mientras exploras los mapas, se traducen en diferentes patrones de vibración en el control con sus motores hápticos. Y además, los gatillos del DualSense permiten ejecutar distintas acciones y disparos con las armas. Quiero ver más cosas así en los juegos de PlayStation 5 en el futuro, pero mientras tanto, este es uno de esos juegos que vale la pena probar.