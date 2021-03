Razer confirma que comenzará a fabricar su mascarilla inteligente

Imagen : Razer

Razer lanzará su propia línea de máscarillas reutilizables N95. El que parecía que sería uno más entre todos esos estrambóticos diseños conceptuales que se presentan en el CES y que luego nunca llegan a ver la luz del sol, finalmente se convertirá en realidad.

Advertisement

Ha sido el CEO de Razer, Min-Liang Tan, el que ha confirmado durante una entrevista con Yahoo Finance que comenzarán a producir estas mascarillas que presentaron el pasado enero . “ Vamos a proceder a hacer realidad este proyecto conceptual y comenzaremos a fabricar esta máscarilla inteligente” afirmaba Tan .

Estas mascarillas, que recibieron el sobrenombre de Project Haz el, cuentan con filtros N95 para filtrar las partículas de los virus y con un sistema de ventilación mecánica . Los mismos ventiladores que hacen circular el aire también servirían para amplificar la voz gracias a unos micrófonos y unos pequeños altavoces que se encuentran en el interior.

Por supuesto, no hay producto que no fabrique Razer con no lleve luces RGB, y estas mascarillas no serán una excepción. Aun así, desde el gigante tecnológico defienden que estas luces tienen una justificación: emitirán luz sobre tu boca de forma automática cuando hay poca luz, de forma que el resto de personas puedan ver que estás hablando.

Las mascarillas de Razer todavía tendrán que ser homologadas por los distintos reguladores pertinentes, por lo que todavía podría pasar un tiempo hasta que las veamos en circulación.

[Vía: The Verge]