Razer no es una de esas compañías a las que les asuste innovar, aunque esa innovación a veces les lleve muy cerca del ridículo. Las Razer Gaming Finger Sleeve son uno de esas ocasiones. Si alguna vez tus dedos sudorosos se han interpuesto entre ti y la victoria en Fortnite , esto te interesa,



No hay mucho que decir de las fundas a nivel técnico. Básicamente son como una especie de calcetines para dedos. La idea no es evitar que se te enfríen, sino mejorar el agarre durante sesiones tan largas en las que los dedos pueden acabar resbalando sobre la pantalla. No recuerdo haber jugado tanto en el móvil como para llegar a ese punto, pero si recuerdo haber dejado sudada la alfombrilla del ratón no hace tanto , así que supongo que cada generación tiene problemas de transpiración diferentes.

Según Razer, las fundas están confeccionadas en una suave tela antitranspirante compuesta en un 35% de hebras de plata (no aclara si se refiere al color, o tiene alguna función) , 60% nylon, y 5% spandex). Las fundas se venden en una única talla porque son flexibles y se adaptan a los dedos del usuario. No llevan iluminación RGB, lo que probablemente es el dato más sorprendente teniendo en cuenta el fabricante.



El caso es que el invento no es nuevo y es probable que Si Razer ha decidido cambiar el ensamblaje electrónico por la calceta probablemente es porque hay mercado para ello. Una pequeña búsqueda por “fundas para dedos” en tiendas online como A mazon revela una inesperada proliferación de pequeños calcetines antideslizantes orientados al mercado gamer. Hay de todo, desde paquetes con 30 fundas desechables por unos 8 dólares a otras supuestamente de mayor calidad que cuestan 10 dólares tres unidades. Parece que hay mercado para el invento. Las Razer Gamig Finger Sleeve están ya agotadas en la página del fabricante. [Razer]