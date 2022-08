By

Intel reveló esta semana su nueva línea de tarjetas gráficas Arc Pro destinadas sobre todo a estaciones de trabajo y a portátiles profesionales. Las tres GPUs, que según Intel están pensadas para usar aplicaciones profesionales de arquitectura, construcción, diseño o 3D, ofrecen soporte integrado para ray tracing, aprendizaje automático y aceleración de codificación de hardware V1. La noticia llega justo después de que Intel presentase a principios de este año varias tarjetas gráficas pensadas para jugar , ya que el gigante de la electrónica está intentando expandir su línea de productos para competir con Nvidia y AMD.

Intel mostró las nuevas tarjetas gráficas , bautizadas como Arc Pro A40, A50 y A30M, este lunes. Los productos A40 y A50 están destinados a estaciones de trabajo y cuentan con una y dos ranuras, respectivamente. Sin embargo, la A30M está diseñada para ordenadores portátiles y ofrece un rendimiento similar a la A40, aunque con menos memoria local.

Según Intel, la Arc Pro A40 tiene 3,5 teraflops de potencia, ocho núcleos de ray tracing , una potencia máxima de 50 W y 6 GB de memoria GDDR6. La A50 ofrece lo mismo en lo que a ray tracing y memoria se refiere, pero ofrece una potencia gráfica ligeramente superior de 4,8 teraflops y una potencia máxima de 75 W. Tanto la A40 como la A50 incluyen cuatro conexiones Mini DisplayPort. Por el lado de los portátiles , la A30M ofrece el mismo rendimiento gráfico y de ray tracing que las A40, aunque con una memoria ligeramente inferior de 4 GB .

En comparación, la tarjeta gráfica para estaciones de trabajo de Nvidia más débil, la Nvidia RTX 2000, comienza con 6 GB de memoria GDDR6 y 8 teraflops de potencia . Sin embargo, las tarjetas de Intel aún pueden hacerse un hueco si aciertan con el precio , sobre todo porque consumen menos energía y tienen una versión con una única ranura .

Si bien nada te impedirá que uses estas tarjetas gráficas para jugar , Intel dejó claro que esta serie no fue diseñada específicamente para eso. Como han explicado desde la compañía , estas GPUs han sido diseñadas teniendo en cuenta aplicaciones como Adobe Premiere Pro, Davinci Resolve Studios o Blender. Intel no dio detalles sobre los precios ni una fecha concreta sobre cuándo podrían llegar a las manos de los usuarios , aunque puntualizó que estarían disponibles, “a partir de finales de este año”.