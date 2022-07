Como si de coches de carreras se tratasen (por si no había quedado claro con el guiño d el nombre), Realme ha querido que sus teléfonos de la gama GT sean todo velocidad. Y no me refiero solo a gigas de RAM o a un procesador potente. Estamos hablando de una carga rápida de infarto: ni más ni menos que 150W, la más veloz del mercado.

Sin embargo, esto no es lo único que tiene el Realme GT Neo 3 en su zurrón. Si algo ha demostrado la compañía china durante estos últimos años es que en la gama media es donde mejor se mueve y este teléfono es, una vez más, la confirmación.

Pero b ueno, ahora antes de que entremos en materia, un pequeño detalle: el Realme GT Neo 3 ha llegado en dos versiones diferentes y, por si fuera poco, también ha venido con un con un hermano pequeño pequeño bajo el brazo , el Realme GT Neo 3T, así que al final explicaremos sus diferencias y a quién podría interesar cada uno de estos teléfonos .

Realme GT Neo 3 y GT Neo 3T

Una carga de infarto

Empecemos con el punto fuerte del GT Neo 3: su carga rápida. Con 150W de carga, podrás imaginar que la batería del teléfono se llena rápido. Muy rápido. En apenas 15 minutos se habrá recargado al completo. Eso sí, un aviso : la carga de 150W viene desactivada por defecto, por lo que tendrás que activar esta opción dentro del menú. Realme asegura que esto no compromete la integridad de la batería, pero que esta opción venga desactivada de fábrica siempre levanta alguna sospecha sobre si este tipo de carga degradará más rápido la batería.

Si no quieres arriesgarte, siempre puedes activar esta opción únicamente cuando lo necesites y, aun así, encontrarás que su carga estándar sigue siendo bastante rápida: te cargará el móvil al completo en tan solo 35 minutos. El GT Neo 3, eso sí, no cuenta con un gran tamaño de batería. Sus 4500 mAh te llegarán algo justos al final del día, sobre todo con un uso intenso. Pero oye, con esa velocidad de carga, todo es mucho más llevadero. ¿Y quieres oír lo mejor de todo? No tendrás que pagar ni un euro de más por el cargador.

Se habla siempre mucho de los cacareados Snapdragon de Qualcomm, pero no se engañen, Mediatek está haciendo las cosas muy bien y que nadie se sorprenda si algún día de estos vemos un sorpasso en el mundo de los procesadores. El GT Neo 3 viene con un Dimensity 8100 con arquitectura de 5 nanómetros que es capaz de mirar de tú a tu a los procesadores Gen 1 de Qualcomm. Con los 12 GB de RAM que tiene el teléfono, el GT Neo 3 vuela, y podrá con las tareas que le eches, incluso a pesar de no tratarse siquiera del procesador más potente de Mediatek.

No me deja de sorprender que, a pesar de traer una capa de software bastante completa, todo va como la seda. No sabemos cuáles son exactamente las sinergias que hay entre OnePlus, Realme y Oppo —todas propiedad de la misma empresa matriz— pero da gusto ver cómo ha mejorado la capa de personalización de Realme en los últimos años. No se le puede poner ni un pero.



Diseños para todos los gustos

Una cosa buena del GT Neo 3 es que hay modelos para todos los gustos. ¿Eres un clásico? Llévate el modelo Asphalt Black, que es tan discreto como bonito. ¿Buscas algo más atrevido? Entonces apuesta por los colores Nitro Blue o Sprint White, que vienen con un par de llamativas rayas en la parte trasera.

En la mano no da la sensación de ser un teléfono barato, sino todo lo contrario. El GT Neo 3 se las apaña para tener una buena construcción, mantener un peso comedido (188 gramos) y además resistente, cortesía de su capa de Gorilla Glass 5. Eso sí, no cuenta con ningún tipo de certificación IP , por lo que ten cuidado cuando estés cerca de líquidos o polvo si no quieres tener que lamentarte después.

Pero quizás lo mejor del diseño del GT Neo 3 es que este móvil es todo pantalla y sus marcos son mínimos. Cuenta con un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de actualización de 120Hz. Quizás no resulte tan impresionante como la pantalla que Realme le puso a sus teléfonos de la familia GT 2, pero sigue siendo estupenda para ver contenido audiovisual o incluso para jugar en ella. De brillo tampoco se queda corta y no tendrás problemas para ver todo a plena luz del día.

Una cámara buena, dos flojas

En lo que respecta a las cámaras, el GT Neo 3 no es que sea el mejor de su clase. Eso no significa que no puedas sacar buenas fotos con su conjunto de lentes, pero te verás con algunas limitaciones.

Su lente principal monta un sensor Sony IMX766 (el mismo que traía el GT2 Pro) y cuenta con una resolución de 50 Mpx y estabilización óptica. Esto se traduce en que podrás sacar buenas fotos tanto con buena luz como con falta de ella, aunque nunca hablamos de calidad flagship. Verás que tiene un buen rango dinámico, capaz de salvar luces y sombras complejas, aunque el procesado de las fotografías no resulta siempre el ideal y en la mayoría de casos conviene desactivar el sistema de mejora de escenas si no quieres encontrarte con un festival de colores sobresaturados.

Donde comienza a flaquear el GT Neo 3 es en sus cámaras secundarias. Su cámara de 8 Mpx ultra gran angular puede tener buen pase si tienes buena luz, pero no esperes muchas maravillas. Y en lo que respecta a su lente macro de 2 Mpx, creo que te la puedes ahorrar por completo. Sinceramente, hubiese sido más interesante que hubiesen apostado por una cámara teleobjetivo normalita o incluso una lente microscópica como la que traía el GT Neo 3, pero para traer una cámara con esta resolución casi hubiese preferido que no la incluyesen en el teléfono (y esta es una regla que podemos aplicar a un sinfín de modelos más ).

Conclusión y alternativas

El Realme GT Neo 3 es un teléfono más que notable. Tiene una carga rápida de vértigo, un potente procesador y una cámara válida para la gran mayoría de situaciones. ¿Lo malo? Que cuesta casi 700 euros. Siendo sinceros, esto no lo hace apto para todos los bolsillos. Si este es tu presupuesto quizás sería más interesante que buscases una oferta mejor por ahí del buque insignia de Realme, el GT 2 Pro, o sino estar atento por si el GT Neo 3 baja de precio .

Afortunadamente, Realme también ofrece una versión del GT Neo 3 con una carga de 80W que cuesta 100 euros menos. Su única diferencia con el modelo principal es que viene con 8GB de RAM y que no podrás tenerlo cargado en solo 15 minutos , pero al menos para compensar tendrás a tu disposición una batería mayor de 5000 mAh. Sinceramente, creo que son dos características sin las que podrás vivir perfectamente . Para mi posiblemente sea el que tiene mejor calidad-precio.

Y p ara los que anden más justos de dinero, Realme ha planteado una tercera vía: su Realme GT Neo 3T. Este teléfono es casi más parecido en especificaciones al Realme GT Neo 2 del año pasado que al GT Neo 3. Cuenta con un procesador Snapdragon 870 5G, 8GB de RAM, carga rápida de 80W y una cámara principal de 64 Mpx firmada por Sony. ¿Es peor móvil que el Neo 3? Claro. Pero estamos hablando de que tan solo cuesta 469 euros, una diferencia de precio considerable . Si lo que quieres es un teléfono rápido, solvente y relativamente barato, el Neo 3T cumple con todas esas características.

A continuación podrás ver algunas imágenes tomadas con el Realme GT Neo 3

A continuación podrás ver algunas imágenes tomadas con el Realme GT Neo 3T

