Un hombre del condado de Robertson, Tennessee, estaba jugando a un videojuego el sábado por la noche durante una tormenta cuando un rayo cercano provocó una descarga directa en el cable de su mando.



Como informa WKRN, el hombre estaba jugando después de la cena cuando recibió la descarga y llamó a los servicios de emergencia para pedir ayuda.



Josh Rice, el subdirector de los servicios médicos de emergencia del condado de Robertson, dijo a News 2 que los médicos habían respondido alrededor de las 9:15 p.m. del sábado a una llamada de un hombre alcanzado por un rayo en Greenbrier. Cuando llegaron los servicios de emergencia, dijeron que determinaron que la casa del hombre fue alcanzada o que cayó un rayo cerca, y que sufrió una descarga a través de un mando de videojuego.

Si bien esto suena peligroso, no fue para tanto. El hombre pudo hacer la llamada, y cuando llegaron los servicios con la ambulancia, descubrieron que no parecía herido, “quería que lo revisaran para asegurarse de que no estaba herido” y no necesitaba ser transportado a un hospital local.

Dicho esto, los rayos mientras juegas a videojuegos no son una broma. Recuerdo haber jugado a San Andreas en mi PS2 en el pasado y un árbol justo afuera de la ventana de mi habitación fue alcanzado por un rayo. No atravesó nada de lo que estaba sosteniendo o sentado, a diferencia de este tipo con tan mala suerte, pero mi televisor quedó extrañamente frito, ya que después solo mostraría su color en diferentes tonos de púrpura.



Y aunque esto puede sonar como un evento entre un millón, fue el año pasado cuando Karma, un jugador profesional de Rocket League, estaba jugando durante una tormenta, sosteniendo un mando de videojuegos con cable, y le sucedió lo mismo.



En este caso, tuvo incluso más mala suerte que el hombre del condado de Robertson, ya que Karma sufrió quemaduras en la mano y la descarga derritió el puerto de conexión USB del mando que estaba usando.