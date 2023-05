E l Redmagic Mechanical Keyboard (sí, ese es su nombre oficial, el número de serie es GK001J ) cuenta con tres modos de conexión: cable, señal de radio 2.4G (con su propio receptor USB, y Bluetooth. Alternar entre un modo u otro es cosa de cambiar la posición en un switch en su lateral superior.

Personalmente me hubiera gustado que el switch estuviera en una posición más visible, pero contar con los tres modos ya es una bendición. Redmagic asegura haber incorporado un chip de gestión que reduce la latencia a solo un milisegundo en cualquier modo inalámbrico. No tengo manera de medir si la cifra es correcta, pero desde luego yo no he notado retardo alguno ni al jugar, ni al escribir.

Redmagic Mechanical Keyboard (GK001J) Redmagic Mechanical Keyboard (GK001J) Tipo ANSI de 100 teclas Switches TTC Speed Silver V2 Linear Teclas PBT Keycap con laterales transparentes compatibles con Cherry MX Conexiones Radio 2.4G / Cable / Bluetooth Iluminación 10 modos y 16,8 millones de colores Batería 4.000 mAh recargable por USB-C. Autonomía de 28/200 horas Otros Pantalla LCD de 1,47 pulgadas y dial de control. Precio 199 euros en la web de Redmagic

Hay varias cosas que cualquier fan de los teclados mecánicos pedirí a de entrada, y el Redmagic las cumple todas. Para empezar sus switches se pueden cambiar en caliente. De hecho toda la placa se puede retirar gracias a un sistema de sujección desatornillable desde la parte superior.

Los switches en cuestión son los Speed Silver V2 de TTC, una marca muy de moda últimamente por ser una alternativa razonable y má s asequible a los Cherry MX. Son lineales (no táctiles), pero muy cómodo s de usar y, sobre todo, extremadamente silenciosos. De hecho suenan mucho menos que los Flaretech Prism Linear de mi Wooting One, y eso que los míos llevan anillos de goma para amortiguar el sonido. Redmagic asegura que esto se debe a la estructura que soporta los switches. No puedo discutirlo porque desde luego es un sonido moderadamente bajo y muy satisfactorio.



Las teclas están confeccionadas con resistente PBT en su parte superior, pero sus lat erales son transparentes para dejar pasar toda la luz de los switches que hay debajo. El formato es completamente compatible con teclas Cherry MX, así que si deseas cambiarlas se puede hacer. Eso sí, el teclado es de 100 teclas en formato americano. Por el aspecto de la placa creo que se podría convertir al español, pero para ello habría que reposicionar switches y añadir uno extra (que no viene en la caja). En otras palabras, que habría que recurrir al bricolaje.



Una cosa que me ha encantado del Redmagic Mechanical Keyboard es su construcción. Se siente sólido como una piedra. Las patas de goma antideslizantes tienen doble altura y hasta se han molestado en decorar la parte inferior, donde también se puede alojar el receptor USB, y el cable que viene con la caja es trenzado y con un bonito remate tipo muelle que recuerda a los tiempos de los viejos teclados mecánicos IBM . Se nota que se ha fabricado con cariño. La caja también incluye unas pinzas para sacar las teclas.