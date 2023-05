El ratón en sí es bastante sencillo. Tiene un diseño simétrico y alargado que recuerda un poco a modelos de Logitech como el G903. La parte donde reposa la mano es de metacrilato transparente, lo que en teoría debería permitir ver el interior, pero en la práctica es tan oscuro que hace falta una luz muy potente para ver algo y la mayor parte del tiempo el GS001J luce negro piano.



Hablando de luces, el ratón tiene tres puntos de iluminación RGB configurables mediante la app de Redmagic, desde la que también se pueden configurar macros para cualquiera de sus cinco botones. De nuevo, para mi son más que suficientes, pero es probable que algunos jugadores necesiten más, sobre todo cuando la norma suele ser tener 7 botones y hay modelos con hasta 11 pulsadores.

Redmagic Gaming Mouse GS001J Redmagic Gaming Mouse GS001J Número de botones 5 (dos pulsadores, rueda de scroll y 2 pulsadores en el lateral). Tipo de switch GM8.0 BNlack Mamba. 80 millones de clics Sensor PixArt PAW3395 26000DPI y 1000Hz Conectividad Cable USB-C, Receptor USB 2.4GHz y Bluetooth Batería 450mAh (hasta 100 horas de uso) Peso 75 gramos no modificable

El GS001J se conecta al PC mediante su propio receptor USB de 2.4GHz (alojado en un compartimento de la parte inferior) , por cable USB a USB-C que también sirve para carga, o mediante bluetooth. Elegir entre los tres es cosa de un switch en la parte inferior.



A nivel de sensor, el ratón Redmagic cuenta con un sensor PixArt PAW3395 de baja latencia capaz de hasta 26000 DPI, 1000Hz de ratio de respuesta, 650IPS y 50G de aceleración. El sensor está dentro de la lista de los mejores sensores de ratón de TheGamingSetup, y se mueve de forma extremadamente fluida ya agradable, aunque mi tacto con los ratones probablemente no es tan sensible como el de los jugadores profesionales. Lo que sí he notado es que no funciona sobre cristal. Los pulsadores llevan debajo switches GM8.0 Black Mamba, que de nuevo es otro de esos nombres que sonará a los entusiastas del gaming. Su vida útil es de 80 milones de clics.



Finalmente llegamos a la batería, una 450mAh con hasta 100 horas de uso según el fabricante (apagando completamente la iluminación. No he tenido tiempo de averiguar hasta qué punto esa cifra es cierta, pero el ratón carga muy rápido, así que no debería ser problema.