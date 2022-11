El año pasado vimos una espectacular demo de Unreal 5 protagonizada por el mismísimo Superman. La demo, titulada Superman Style Flight Experience fue creada por el desarro llador de ToyBox Games Tyson Butler-Boschma (TJATOMICA) , y era una simple prueba de concepto sobre cómo podría lucir un juego basado en el superhéroe de DC.



Butler-Boschma llegó a hacer la demo jugable usando como base el escenario de la ciudad del juego de E pic Games The Matrix Awakens. La demo estaba disponible de manera completamente gratuita, y lo cierto es que, a falta de mayor complejidad, clavaba la sensación de poder que un jugador debería experimentar volando en la piel de Superman.

El caso es que en noviembre de este año, el desarrollador recibió el aviso de que alguien bajo el sobrenombre de He ro Game Studios había subido su demo a Steam y la estaba ofreciendo como juego bajo el título Heroes City Superman Edition a un precio de 10,99 dólares. Cómo informan en Eurogamer, Butler-Boschma compró el juego para cerciorarse de que era su creación y comprobó que el ladrón ni siquiera se había molestado en cambiar los textos introductorios que él mismo había escrito para su demo.

I made a Superman flying game in Unreal Engine 5 and you can play it!

Butler-Boschma comenzó simplemente denunciando el caso en Twitter y animando a la comunidad de Steam a que denunciara el caso usando las herramientas de la propia plataforma , pero al cabo de una semana el juego seguía en línea, así que el desarrollador acudió a los foros internos de Steam a denunciarlo.

El usuario llamado Hero Game Studios se defendió asegurando que Butler-Boschma era un anti guo desarrol lador de la compañía (lo que no era cierto) y que el juego había sido creado integramente por él (lo que tampoco era cierto). En el colmo de la ironía, el estafador incluso consiguió que expulsaran al creador original de la plataforma después de denunciarlo por promover un discurso de odio, y trató de tumbar el vídeo original de Butler-Boschma en YouTube acusándolo de infringir su copyright.

Tras dos semanas de batalla, el creador de la demo por fin logró que Steam atendiera su caso y retirara de la circulación el falso juego. También resolvió la falsa demanda por vulneración del Copyright en YouTube. La pregunta que queda en el aire es cómo logro pasar el filtro de Steam en primer lugar.