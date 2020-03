Rusia lanza un vídeo donde el ejército convierte un avión de carga en un bombardero

Filed to:

La secuencia del vídeo fue publicada por el Ministerio de Defensa de Rusia durante un ejercicio del ejército el pasado 2 de marzo. Lo que vemos: el uso de un avión de carga Il-76MD bombardeando objetivos simulados en un área a 160 kilómetros al noroeste de Moscú.



Dicho ejercicio incluyó arrojar bombas de práctica P-50T sin guía durante el día y la noche, según explica la leyenda del video oficial. De hecho, los Il-76MD podrían transportar hasta cuatro de estas bombas debajo de cada ala, fuera de los motores.



Tal y como vemos en la pieza, durante el día los aviones realizaron bombardeos nivelados mientras volaban a una altitud de poco más de 4.000 metros. Por la noche, el avión lanzó sus bombas desde poco menos de 600 metros. L as operaciones de bombardeo utilizando los dos cañones GSh-23 de 23 mm en la cola de cada Il-76MD se llevaron a cabo a altitudes mucho más bajas. Según explica el Ministerio de Defensa ruso:



Los Il-76MD tienen posiciones de observación grandes, también con enormes ventanas en la parte inferior de la nariz. La tripulación de la aeronave utilizó el equipo de navegación existente, generalmente empleado durante el paracaídas y las caídas de carga aérea para apuntar los P-50T.

¿Para qué realizar este tipo de pruebas con un avión de transporte? El Ministerio de Defensa ruso cuenta que algunas de las ejecuciones de estos bombardeos estaban destinadas a reflejar tácticas en las que los Il-76MD utilizarían iluminación o bombas de humo para marcar zonas de aterrizaje u objetivos antes de las operaciones aerotransportadas o los ataques aéreos.

La idea de usar aviones de transporte, o incluso aviones de combate militarizados, o versiones modificadas de los mismos como bombarderos se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial. En los años previos al conflicto global, y en sus primeras etapas, tenía sentido ya que estos aviones eran típicamente los de mayor alcance disponibles con las mayores capacidades de carga útil en líneas generales. La rapidez y la necesidad hicieron que esta práctica continuara durante décadas después de que terminó la Segunda Guerra Mundial.



Sin embargo, y como explican en The Drive, la efectividad de estas tácticas en un entorno de combate real es discutible, “los Il-76MD que llevan a cabo este tipo de ataques podrían suprimir las fuerzas enemigas alrededor de una zona de aterrizaje, pero de ninguna manera podrían destruirlos de manera confiable. No hay indicios de que los Il-76MD estén configurados para emplear municiones guiadas con precisión o que haya planes para modificar los aviones para hacerlo en el futuro”. [The Drive]