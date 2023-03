Siempre nos han dicho, no juzgues a un libro por su portada, y este es un error que antes de su lanzamiento, algunos cometieron al ver el look de la parte posterior del Galaxy S23 Ultra y compararlo con cómo luce el Galaxy S22 Ultra. “Son muy parecidos, ¿serán lo mismo?” No, son muy distintos, aunque claramente son hermanos.

El Galaxy S23 Ultra mejora lo que de por sí era un gran teléfono. Las ventajas principales son las que podríamos esperar en una nueva generación de smartphones que llega un año después: su cámara es mejor, su rendimiento (procesador) es mejor y su hardware, en general, es un paso hacia adelante. Pero lo que hemos notado tras muchas pruebas y comparativas es que la diferencia es muy grande en algunos apartados, sobre todo en materia de procesamiento y de batería. El Galaxy S23 Ultra incluye un único procesador en todo el mundo, el Snapdragon 8 Gen 2, y esto le da no solo potencia sino mejor gestión de recursos, lo que se traduce en mejor batería. En el caso del S22 Ultra, algunos territorios contaban con un procesador Snapdragon, y en otros con un procesador Exynos, y la segunda versión siempre ha sido inferior al modelo con corazón Qualcomm.

Y por supuesto, tenemos el nuevo sensor de 200 MP en la cámara principal, que sumado a mejoras en software y en procesamiento de imágenes, resulta un salto importante tanto en condiciones de poca luz como en estabilización óptica, que duplica lo que podía hacer el S22 Ultra.

Su diseño incluye laterales más planos y una pantalla ligeramente menos curva, todo con la idea de que sea más ergonómico en la mano, y que se lleve aún mejor con el infaltable S Pen que Samsung llevó a la línea “Ultra” desde el 2022. Pero más allá de su aspecto y las mejoras en comparación con el modelo anterior, vamos a hablar al detalle por qué el S23 Ultra es, desde ya mismo, candidato a uno de los mejores smartphones del año.

Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra PANTALLA 6,8" AMOLED 120 Hz (3088x1440p) PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Memoria RAM 12 GB ALMACENAMIENTO 256 GB o 512 GB CÁMARA 200MP (principal), 12MP (ultra angular) 10MP (telefoto zoom 3x), 10MP (telefoto periscopio zoom 10x) CÁMARA DELANTERA 12 MP BATERÍA Y CARGA 5.000 mAh – 45 W carga rápida SISTEMA OPERATIVO Android 13. One UI 5.1 DIMENSIONES Y PESO 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. 234 gramos.

Pantalla

Su pantalla de 6,8 pulgadas y resolución de 3088x1440 píxeles se ve extremadamente bien, incluso bajo la luz más intensa del Sol veraniego del hemisferio sur, según explica Eduardo, quien ha sufrido temperaturas de hasta 42 grados de sensación térmica durante los meses de febrero y marzo. Esto es clave porque, gracias a su procesador y su sistema de refrigeración interno, significa que el teléfono no calienta en exceso cuando lo usamos en estas condiciones de calor, incluso aprovechando el brillo de la pantalla (que tiene un nivel máximo de 1750 nits).



Claro, todo tiene su límite, pero sin duda que el S23 Ultra calienta mucho menos que las generaciones anteriores, y la visibilidad y colores de su pantalla no hace más que mejorar cada año. No solo eso, este panel con tecnología AMOLED, HDR10+ y una tasa de refresco variable de entre 1 y 120 Hz, está protegido por Gorilla Glass Victus 2, tanto la pantalla como la parte trasera, lo que lo hace particularmente resistente a arañazos y golpes, al menos en teoría. Aparte de una caída accidental sobre suelo de cerámica, no hemos probado esta resistencia, pero hay personas más extremas (y un poco alocadas) en YouTube que suelen hacerlo, por si les interesan esas cosas.

Software

En materia de software, el S23 Ultra llega con Android 13 y la versión de One UI 5.1, el sistema basado en Android propio de Samsung, y gracias al hardware del teléfono la experiencia de uso del sistema e incluso de la multitarea es extremadamente fluida. One UI 5.1 está lleno de novedades tanto en materia de cámara como en trucos y cosas que puede hacer el teléfono, como nuevos widgets, mejoras en la galería de imágenes, la integración de Expert RAW directamente en la cámara y los modos y rutinas, una función que permite programar cambios en el teléfono (activar “no molestar”, modo cine y más) de forma automática dependiendo de una hora específica o un lugar. Una especie de IFTTT, pero integrada en el sistema de Samsung.

One UI 5.1 estará disponible en más teléfonos que solo en la familia Galaxy S23, pero aún así, en el caso del S23 Ultra, permite aprovechar al máximo el enorme tamaño de la pantalla, el panel lateral de acceso rápido e incluso el S Pen, que puede hacer más cosas, ya sea de forma nativa o mediante la aplicación Good Lock oficial de Samsung que se encuentra en la Galaxy Store y permite personalizar el teléfono al máximo.

Batería

Uno de los apartados que más nos ha dejado sorprendidos del S23 Ultra es el de su batería. Al igual que su predecesor, el S22 Ultra, cuenta con una batería de 5000 mAh, pero no hay ni punto de comparación entre uno y otro. ¿Dónde está el secreto? Pues ni más ni menos que en el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Mientras que el S22 Ultra aguantaba a duras penas el transcurso de un día entero, el S23 Ultra suele aguantar fácilmente hasta dos días con una sola carga. Por supuesto, estas cifras pueden variar dependiendo del uso que hagas de tu teléfono, pero yo nunca he escatimado en brillo de pantalla a lo largo del día, ni tampoco he estado preocupado de desactivar opciones como el WiFi o el Bluetooth para tratar de arañar un poco de batería extra y aun así he podido tirar con la misma carga hasta dos días enteros la mayoría de veces.

El teléfono cuenta con carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa, una opción que adquiere más sentido ahora que el S23 Ultra tiene una autonomía mucho mayor. Los 45W se me antojan un poco cortos después de haber probado cargas rápidas muy superiores, pero al menos la batería no se degradará tanto con el paso del tiempo.



Potencia / Procesador

Ya hemos mencionado antes el procesador Snapdragon 8 Gen 2 que traen los nuevos S23. Lo impresionante no es solo que Qualcomm haya conseguido mejorar enormemente su eficiencia energética, sino que encima lo ha conseguido sin sacrificar una pizca de potencia. De hecho, los Galaxy S23 incorporan una versión personalizada de este procesador que permite que tengan una mayor frecuencia de reloj, tanto en su CPU como en su GPU.

Sobra decir que con el procesador más potente de Qualcomm hasta la fecha, este teléfono va como un tiro. Puedes tener abiertas 15 aplicaciones al mismo tiempo e ir alternando entre ellas como si nada, el teléfono ni pestañea. (Un apunte: las unidades que hemos probado cuenta con 12 GB de RAM, pero la versión de 8 GB tampoco debería ofrecer una experiencia muy diferente a ésta).

Más allá de poder tener una navegación sin tirones y poder cambiar rápidamente entre aplicaciones, tener tanta potencia a nuestra disposición ofrece también algunas ventajas extra. Si eres de los que utiliza el teléfono para jugar te gustará saber que esa potencia nos permitirá aumentar el rendimiento gráfico de juegos exigentes como Call of Duty o Genshin Impact sin que el teléfono se resienta ni se caliente (el mérito de esto también es de su estupendo sistema de refrigeración por cámara de vapor). Por supuesto, los tiempos de carga también son menores y todo funciona con una fluidez casi insultante.

Otra ventaja menos obvia de tener esta potencia a mano es que Samsung puede sacarle más partido a las funciones de inteligencia artificial que va introduciendo en sus teléfonos. Un buen ejemplo de ello, es la nueva opción de recorte de fotografías (¡hola iOS!), que solo estará disponible en los nuevos S23 debido a los recursos que consume.

Cámara

A día de hoy el S23 Ultra cuenta con el sistema de cámaras más completo y potente que hay en todo el catálogo de teléfonos Android. Ahora nos meteremos en materia, pero antes, expliquemos qué cámaras trae:

Principal: 200 megapíxeles f/1.7 con OIS

Angular: 12 megapíxeles f2.2

Teleobjetivo 3x: 10 megapíxeles f/2.4 con OIS

Teleobjetivo 10x: 10 megapíxeles f/4.9 con OIS

Frontal: 12 megapíxeles f/2.2

Por supuesto, toda la atención la acapara el nuevo flamante sensor de 200 megapíxeles. Y hay buenas razones para ello. La gracia de todo esto no está en la posibilidad de disparar con los 200 megapíxeles del sensor, algo que también permite Samsung, sino en la utilización que hace el teléfono del Pixel Binning para conseguir recuperar detalles e información de las sombras y de las partes sobreexpuestas de la imagen. En general, las imágenes que ofrece el S23 Ultra con su sensor principal están perfectamente balanceadas y también son ricas en detalle. Me gustaría que Samsung no tendiese tanto a sobresaturar los colores, pero también es cierto que en ocasiones da un punch extra que muchos usuarios agradecerán.

Resulta imposible no quedarse embobado con las cámaras teleobjetivo del S23 Ultra. No sacarás fotos de revista una vez que te salgas del zoom óptico 3x o 10x de sus lentes y empieces a tirar de zoom digital, pero me parece increíble que puedas capturar lo que sucede a más de medio kilómetro de distancia de ti. (Sí, esas cuentas son reales).

Quizás la que menos destaque entre todas sus cámaras sea la lente ultra gran angular, pero eso no significa que no se puedan sacar fotos bastante decentes con ella.

Otra serie de apuntes a vuelapluma sobre el impresionante set de cámaras que trae este S23 Ultra. La primera es que el teléfono se las apaña para sacar resultados sorprendentes en malas condiciones de luz. Fíjate por ejemplo en la foto que tienes abajo. Aunque estábamos en una habitación completamente oscura y llena de pantallas brillantes el postprocesado de Samsung se las apañó para hacer que todo estuviese bastante bien balanceado.

También he disfrutado mucho sacando retratos con el zoom x3 de la cámara, aunque no me declaro especialmente fan del efecto bokeh que mete Samsung. Eso sí, no le puedo poner grandes pegas al recorte que suele hacer en general el teléfono. Ha demostrado ser bastante fiable

Ah, y si eres fan de las selfies (como podrás comprobar en la fotografía de más abajo, no es el caso de Julio) te gustará saber que la cámara delantera tiene una resolución estupenda, ideal para captar todas las imperfecciones de la piel.

A Eduardo tampoco le gustan mucho las selfies, pero sí le gusta Jurassic Park.

No podemos irnos tampoco sin hablar de uno de los movimientos más inteligentes que ha hecho Samsung: hacer que Expert Raw esté integrada dentro de la app de cámara, invitándonos así a que nos tomemos en serio la tarea de sacar fotografías con su teléfono. De hecho, los S23 vienen ahora con Lightroom integrado, por lo que puedes tomar y editar imágenes de forma profesional en unos pocos minutos.



Ah, y aunque no se cuántos harán uso de esta función, me ha gustado también la sutil mejora que ha incluido Samsung en su modo de astrofotografía, que ahora permite que veamos mediante realidad aumentada lo que estamos fotografiando en directo.

Cámara (para video)

Ya hablamos mucho de lo que puede hacer el S23 Ultra en materia de fotografía, con su cámara principal de 200 MP, su Zoom óptico de 10X (o digital de hasta 100X), en condiciones de muy poca luz o con la cámara frontal, pero el S23 Ultra también se luce en materia de video.

El S23 Ultra puede grabar videos con una resolución máxima de 8K y 24fps o hasta 30fps (un avance en comparación con la generación anterior), o en 4K a 30fps o 60 fps, o en 1080p (FullHD) en 30fps, 60fps o 240fps. Eso, además de cámaras super lentas de hasta 960fps (en 1080p). Además, incluso puede grabar en 4K con la cámara frontal, en 30fps o 60fps, o en 1080p a 30fps.

Los números son una maravillosa locura, y se traducen en videos muy nítidos, fluidos, con colores acentuados y buena iluminación y detalle, incluso en condiciones de luz media o escasa. El modo “Pro” de video permite configurar a gusto la velocidad de disparo, el ISO, la apertura y todo lo que esperas en una cámara profesional (al igual que permite hacerlo en el modo de fotografía), pero también se suma la posibilidad de apuntar los micrófonos hacia donde estás grabando. ¿Quieres que solo apunten a la persona que estás grabando? Elige esa opción. ¿Quieres que solo te apunten a ti para tener un sonido de tu voz más claro? Elige esa opción, o puedes elegir omnidireccional para que grabe sonido a todo su alrededor. Esto es algo que lleva tiempo presente en One UI pero en el S23 Ultra se le puede sacar mucho provecho.

Sin embargo, quizás lo que más me sorprendió del S23 Ultra en video es que en mis pruebas nunca sentí la necesidad de usar mi Gimbal o estabilizador. El teléfono incluye un modo llamado video “Super Steady” (o súper estable) y hace justamente eso. Su estabilización óptica de imagen duplica lo que podía hacer el S22 Ultra, lo que permite grabar tomas incluso corriendo o caminando a paso acelerado sobre un terreno inestable, y aún así capturar video estable.



En conclusión

El Galaxy S23 Ultra es una bestia que llegó con todo: una cámara impresionante tanto en fotografía como en video, el mejor procesador del momento para mayor rendimiento gráfico en juegos y una mayor duración de la batería, y una pantalla que se ve extremadamente bien. Ahora mismo, se encuentra en la cima del ecosistema Android, por lo que tenemos mucha curiosidad de ver qué hacen el resto de los fabricantes por estar a la altura o intentar superarlo a lo largo de 2023.