Aunque Samsung tiene claro cuáles son las categorías de producto que domina, de vez en cuando le gusta sacar los pies del tiesto y probar con un producto diferente. Hoy tenemos entre manos uno de esos productos: The Freestyle, un pequeño proyector tan pequeño y ligero que querrás llevártelo contigo a todos lados.

Pero aunque sobre el papel la cosa promete —quién no querría tener un dispositivo del tamaño de un bote de Nesquik que es capaz de convertirse en una gigantesca pantalla de 100 pulgadas— The Freestyle deja un regusto agridulce porque, con tan solo un par de cambios, podría haber sido un proyector redondo. Ahora, expliquemos que ha fallado por el camino.

Samsung: The Freestyle Samsung: The Freestyle ¿Qué es? Un ligero y compacto proyector de Samsung. Precio 849 € Nos gusta Tremendamente compacto, tiene el sistema operativo de los televisores Samsung, un audio sorprendente para su tamaño. No nos gusta No tiene batería integrada, hay lag en los menús y cuesta demasiado para la imagen que ofrece.

Lo primero que llama la atención del proyector son sus dimensiones. The Freestyle es poco más grande que un bote de conservas y tan solo pesa 800 gramos. Esto es maravilloso, porque te apetece echarlo a la mochila y llevártelo contigo a donde vayas. Sin duda, su portabilidad se trata de una de las mayores virtudes de este proyector, y de ahí que lleguemos al primer error imperdonable de The Freestyle: no cuenta con ninguna batería integrada.

Samsung ha prometido que en el futuro lanzará un accesorio que se puede anclar a la base del proyector y que actuará como batería, pero no ha dado muchos más datos sobre cuándo llegará, cuál será su coste o cuánta autonomía tendrá. La realidad es que, a día de hoy, tendrás que tener un enchufe cerca o comprarte una batería externa aparte con capacidad para suministrar al menos 50W de potencia, y esto no es lo ideal para un proyector que tiene la portabilidad por bandera (y que cuesta ya un buen dinero, todo sea dicho).

Una vez que hayas solventado el tema de la energía, verás que el proyector es capaz de mostrar imágenes a una resolución Full HD (1920 x 1080). En términos de calidad de imagen, no hay mucho que reprocharle a The Freestyle, siempre y cuando puedas reducir todo lo posible la luminosidad que hay a tu alrededor. Como el proyector tiene un brillo máximo de tan solo 550 lúmenes, si no estás completamente a oscuras es fácil que los colores y la imagen en general se difuminen con el fondo y se pierda nitidez. Pero siempre y cuándo no haya mucha luz, verás que las imágenes que proyecta The Freestyle son bastante buenas para el tamaño que tiene el invento.

Ese mismo razonamiento lo podemos aplicar al audio que ofrece The Freestyle. Sinceramente, con esas dimensiones, el altavoz que trae incorporado el proyector resulta más que decente y no se le puede pedir mucho más sin que éste se vea obligado a sacrificar parte de su portabilidad. Si este es un tema que te preocupa mucho, al menos te gustará saber que puedes emparejar The Freestyle por Bluetooth con otros altavoces o incluso auriculares.

La pantalla dudo que se te quede corta si tienes algo de espacio disponible. Dependiendo de la distancia de proyección podrás conseguir desde una pantalla de 30 pulgadas (colocando el proyector a unos 80 cm) a una de 100 pulgadas (a 2,7 metros de distancia).

Quizás no sea un aspecto exclusivo de este proyector de Samsung —otros proyectores del mercado lo tienen— pero es todo un acierto que la marca haya incluido un sistema automático de enfoque y otro para corregir la distorsión trapezoidal de la imagen. Básicamente, esto permite que todo lo que tengas que hacer es apuntar hacia la pared o el techo donde quieres que se proyecten las imágenes y The Freestyle se encarga de que todo se vea como es debido. El sistema no es 100% infalible, pero se ha mostrado sorprendentemente preciso la gran mayoría de las veces.

La verdad es que manejarse por los menús del proyector no tiene ningún misterio, ya que The Freestyle cuenta con el mismo sistema operativo Tizen con el que vienen los televisores de Samsung. Todo se controla desde el pequeño mando que incluye el proyector, que afortunadamente incluye botones a algunos de los servicios de streaming más populares y que te ahorrarán algunos minutos extra.

Es una verdadera pena que Samsung no haya incluido un procesador más potente en The Freestyle (o quizás sea culpa de que la versión de Tizen que trae no está bien optimizada), pero resulta especialmente frustrante lidiar con el lag de los menús y hace que tareas como loguearte en tus servicios de streaming sean un infierno particular.



The Freestyle incluye algunas opciones curiosas, como la posibilidad de proyectar algunos mensajes decorativos o su compatibilidad con los asistentes de voz inteligentes, pero creo que en la práctica serán casi ignoradas por completo.

En resumen

El gran problema que condena finalmente a The Freestyle es su precio. Si no costase cerca de 900 euros, sería más fácil tragar con algunos de sus fallos. Y ese mismo razonamiento se puede aplicar a la inversa: si The Freestyle incorporase una batería y un procesador más potente, podría ser una opción mucho más atractiva que justificase algo más su precio.

Es normal que Samsung no haya acertado con todos los aspectos de este proyector a la primera, solo espero que tome nota para el año que viene y que nos sorprenda a todos con una versión mejorada de este dispositivo.