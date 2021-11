By

The Book of Boba Fett, la nueva serie de Star Wars que recogerá el testigo del cazarecompensas más famoso de la galaxia después de que viésemos su regreso en The Mandalorian, se estrena el próximo mes y ya por fin sabemos el número de episodios que tendrá la producción.

Ha sido desde la propia cuenta de Twitter de Star Wars donde se ha desvelado que la nueva serie tendrá un total de tan solo 7 episodios, una cifra que se queda ligeramente por detrás de los 7 que tenían ambas temporadas de The Mandalorian.

La serie contará cómo consiguió ascender Boba Fett hasta convertirse en uno de los líderes criminales más temidos del universo de Star Wars. Temuera Morrison repetirá en el papel de Boba y le acompañará la actriz Ming-Na Wen, a quien ya conocimos en The Mandalorian representando el papel de Fennec Shand.

La serie se estrenará en Disney Plus el próximo 29 de diciembre.