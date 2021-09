Desde 27 Leaks (Jasper Ellens) se ha filtrado el manual del nuevo DJI MAvic Pro, que supuestamente se presentará el próximo 15 de noviembre. Si la información es genuina (y desde luego lo parece) el nuevo dron de DJI es una auténtica bestia en términos fotográficos.



La principal novedad del Mavic 3 Pro es que vendrá dotado de un sistema de dos cámaras que actúan de manera conjuta para dotar al dron de un zoom óptico de 6x equivalente a un 24-160mm. Por si fuera poco, el sensor de la cámara principal será un micro cuatro tercios, algo muy habitual en cámaras sin espejo, pero totalmente nuevo en drones. Con este sistema de dos cámaras el Mavic 3 Pro se hace con lo mejor del Mavic 2 Pro, que tenía un sensor de una pulgada, y el Mavic 2 Zoom, cuya óptica era equivalente a un 24-48mm. De hecho, los supera a ambos. Los sensores de las cámaras para foto permiten tomar instantáneas de 20 y 12 megapíxeles.

Por si esto fuera poco, DJI ha extendido las capacidades de vuelo del Ma vic 3 Pro, que ahora cuenta con un alcance máximo de 15 kilómetros desde el dron al DJI Smart Controller. La autonomía de vuelo se ha aumentado hasta los 46 minutos en el aire. Las baterías se podrán cargar directamente mediante un cable estándar USB-C.

Hablando de cables. Según los datos de 27 Leaks, el DJI MAvic 3 Pro no vendrá solo. Aparentemente hay una versión dedicada al cine que vendrá equipado con un SSD para almacenar las grabaciones y un cable específico de 1GBps para poder descargar los enormes archivos que acabaremos grabando en él. No está claro, sin embargo, si se trata de una versión específica del Mavic 3 Pro o de un paquete de expansión como el Fly More. Lo que sí se sabe es que el Mavic 3 Pro costará 1.600 dólares, un precio que también es muy pro. [The Verge]