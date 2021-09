By

Además de recibir la vacuna y usar una máscara, simplemente minimizar el tamaño de las multitudes puede ayudar a detener la propagación del virus covid-19. Con ese fin, investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara, dirigidos por Yasamin Mostofi, han encontrado una manera de aprovechar una red wifi común y corriente como herramienta para contar la cantidad de personas en un espacio determinado.



Herramientas como esta ya existen y permiten que lugares como aeropuertos y centros comerciales controlen a los visitantes y el flujo de personas a través de los edificios. Pero dependen de hardware especializado, como cámaras de video y reconocimiento de imágenes sofisticado, o de las interacciones de las redes inalámbricas con los dispositivos electrónicos de las personas, ya que los dispositivos buscan constantemente conectividad wifi. Eso significa que son costosos o inexactos, dado que incluso en 2021, no todos llevan un dispositivo inteligente conectado.

En 2015, otro equipo de investigadores dirigido por Mostofi demostró cómo se podía usar hardware wifi estándar para contar la cantidad de personas en un grupo sin la necesidad de ningún hardware adicional, como si todos llevaran teléfonos inteligentes. Pero la técnica que se demostró tenía una limitación importante: requería que todas esas personas caminaran en un espacio determinado, lo que creaba interrupciones mensurables en una señal wifi. Entonces, si bien podía determinar cuántas personas caminaban por un restaurante, por ejemplo, no podía tener en cuenta a todos los que estaban sentados y comiendo.



Seis años después, Mostofi y su equipo han demostrado una nueva técnica que finalmente puede contar a las personas que están estacionarias, o que al menos en su mayoría están estacionarias, porque aprovecha el hecho de que las personas se mueven constantemente y hacen pequeños movimientos inconscientes. Al igual que la técnica anterior, una emisora ​​wifi y un receptor se colocan a ambos lados de un espacio lleno de personas sentadas o paradas, y midiendo y rastreando las pequeñas fluctuaciones en la intensidad de la señal wifi, se pueden determinar períodos de alta y baja actividad en la habitación.

Pero los datos recopilados del receptor wifi no necesariamente cuentan toda la historia. Si cinco personas en una habitación de 10 están inquietas al mismo tiempo, los datos simplemente muestran un período de movimiento que los investigadores denominan “Período de inquietud de la multitud” (los períodos de no movimiento se denominan, en cambio, un “Período de silencio de la multitud”) que no tiene información real sobre cuántas personas se están moviendo realmente. Para crear un recuento, los investigadores tuvieron que desarrollar un nuevo modelo matemático, pero en realidad pudieron tomar prestadas algunas herramientas de otro campo de las matemáticas que se ocupa de algo conocido como teoría de las colas: el estudio de las filas de espera y las colas que se pueden usar para predecir tiempos de espera.



Se pueden encontrar más detalles sobre el modelo matemático que desarrolló el equipo en los resultados de su estudio que se publicaron recientemente. Después de probar la nueva técnica de conteo de wifi en 47 experimentos realizados en cuatro entornos diferentes con grupos de 10 personas o menos, se encontró que la precisión era muy alta: el 96,3% del tiempo, el número estimado de personas sentadas en un espacio era exacto o de uno en uno, con una precisión que se redujo al 90% cuando las señales wifi también atravesaban las paredes.



Al igual que con la investigación anterior, poder contar con precisión la cantidad de personas en un espacio tiene algunas aplicaciones muy útiles, y no solo para averiguar rápidamente cuántas personas asistieron a una charla TED o se quedaron hasta el final de una película. Para los consumidores, podría usarse para aumentar fácilmente la inteligencia de un sistema de calefacción y enfriamiento, permitiéndole aumentar o disminuir las temperaturas según la cantidad de personas en una habitación. Durante una pandemia en curso, también podría usarse como herramienta para controlar cuántas personas hay en un establecimiento, como un restaurante, en ciudades donde la capacidad de asientos es limitada para ayudar a frenar la propagación del virus, automatizando una tarea que de otro modo consumiría mucho tiempo.