Sentencian a 116 años de cárcel a una antigua jugadora profesional de Counter-Strike en Brasil

Captura de pantalla : shAy ( YouTube )

Shayene “ShAy” Victorio se labró un nombre como jugadora en el circuito brasileño de Counter-Strike. ESPN informa de que la antigua campeona acaba de ser condenada a 116 años de cárcel por fraude.



Victorio debutó en los eSports en 2008 y se retiró como profesional de Counter-Strike: Global Offensive el año pasado . Desde entonces ha estado trabajando como influencer y streamer. Se la considera una pionera en la escena brasileña. Según ESPN, Victorio mantuvo una tienda online entre 2013 y 2017. La sentencia en su contra se debe precisamente a que 118 clientes de este tienda nunca recibieron los bienes que compraron.

Aunque la jugadora tiene una sentencia en su contra aún no ha sido arrestada ni está bajo custodia policial porque la ley brasileña la permite seguir en libertad para apelar. Si pierde la apelación es cuando deberá comenzar a cumplir condena. Incluso aunque se diera este caso, las layes brasileñas contemplan un máximo de 30 años de cárcel sea cual sea el tiempo previsto en la sentencia.

Desde su cuenta en Instagram Victorio ha explicado a sus fans que no ha sido arrestada, que no lo será porque no es culpable de los cargos y que no es una fug itiva. La streamer asegura que su imagen es especialmente importante para su trabajo y acusa a su ex-marido de los casos de fraude.

El abogado de Victorio ha emitido un comunicado en el que califica la sentencia de problema administrativo y explica que la tienda online de su clienta ha hecho más de 10.000 entregas exitosas de productos. El letrado asegura que Victorio es víctima de una campaña de difamación y asegura que recurrirá la sentencia. [UOL via AFK Gaming]