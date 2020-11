Filed to:

Filed to: playstation 5

Imagen : PlayStation.

Tras algunos rumores, PlayStation parece haber querido explicar con un nuevo video cuándo podemos esperar el lanzamiento de algunos de los títulos más esperados de la nueva PS5, incluyendo Horizon Forbidden West. Efectivamente, llegarán en 2021, pero no tan pronto como quizás esperabas.

Advertisement

Recientemente hubo rumores de que juegos como el nuevo Ratchet & Clank: Rift Apart llegaría muy cerca al lanzamiento original de la consola PlayStation 5, que este mes de noviembre debuta en todo el mundo. No obstante, PlayStation ha publicado un nuevo adelanto de los juegos que se vienen, incluyendo algunos de los más esperados, para aclarar cuándo los veremos debutar. Entre ellos se encuentra el nuevo Gran Turismo y, por supuesto, la esperada secuela de Horizon Zero Dawn.

Advertisement

En general, estas son las fechas aproximadas en las que llegarán los nuevos juegos exclusivos de PlayStation 5:

Ratchet & Clank: Rift Apart – Primera mitad de 2021

Gran Turismo 7 – Primera mitad de 2021

Returnal – Primera mitad de 2021

Horizon Forbidden West – Segunda mitad de 2021

De resto, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (que incluye la versión mejorada del juego original de Spider-Man), y el remake de Demon’s Souls tienen una fecha de lanzamiento de 2021, llegando al mercado junto a la nueva consola.