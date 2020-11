Foto : Sam Rutherford / Gizmodo.

Desde que Sony se alejó de la arquitectura del procesador Cell que usaba en la PS3 y adoptó chips basados ​​en x86 y GPU AMD para las consolas de la generación actual, la PS4 (al igual que la Xbox One) han sido consideradas por muchos como PCs sencillas o simplificadas. Esa es una idea que nunca tuvo sentido para mí. Pero en la nueva PS5, Sony ha adoptado aún más tecnología y tendencias del mundo de los juegos de PC, y tras dos semanas de probarla, puedo decir con confianza que esa decisión es una gran razón por la que la PlayStation 5 se siente como una actualización tan sustancial, y un valioso sucesor de los esfuerzos de gaming de Sony.



Ahora, antes de hablar de la PS5 en sí, debo mencionar que, si bien es probable que haya una serie de análisis de PS5 circulando en la web, dado que los encargados de hacer las reseñas todavía no podemos discutir ciertos aspectos de la PS5, como sus aplicaciones y la tienda PS Store, no me sentía cómodo etiquetando este artículo como un análisis completo. Entonces, esta pieza pretende ser una mirada más profunda a la propia PS5, el rendimiento general y sus mayores mejoras en comparación con los sistemas de anterior generación.

Foto : Sam Rutherford / Gizmodo.

Bien, ahora que hemos aclarado eso, una vez que superas el gran tamaño de la PS5 y su diseño que odias o amas, la actualización más importante de la PS5 es su SSD. Tanto Sony como Microsoft han estado haciendo mucho énfasis acerca de cómo el almacenamiento de estado sólido afectará a las consolas de próxima generación, y si bien eso causó que muchos jugadores de PC no se sintieran sorprendidos (incluyendo a alguien como yo, que juega tanto en PC como en consolas), hay una muy buena razón para que presuman de este aspecto. El SSD de la PS5 lo hace sentir mucho más rápido y con más capacidad de respuesta que la PS4 desde que la enciendes. Tiene la sensación inmediata de que, efectivamente, has pasado a una nueva generación de consolas.



Por ejemplo, mientras que el tiempo que tardan la PS4 y la PS5 en despertarse del estado de reposo es aproximadamente el mismo (alrededor de siete u ocho segundos), el arranque desde cero de la PS5 tarda solo 18 segundos en comparación con los 29 o 30 segundos de la PS4. Además, reiniciar completamente la PS5 toma solo 30 segundos, en comparación con los 48 segundos de la Xbox Series X y casi un minuto completo de la PS4. De hecho, al despertar la PS5, a menudo mi televisor tardaba más en cambiar automáticamente a la entrada correcta de HDMI que para que la PS5 se despertara, lo que me permitía saltar directamente a un juego sin tener que esperar realmente.

Foto : Sam Rutherford / Gizmodo.

En lo que se trata de juegos, el uso del almacenamiento de estado sólido se siente aún más profundo, y a menudo reduce los tiempos de carga en un 50% o más. En Spider-Man: Miles Morales, la PS5 carga el juego casi instantáneamente (menos de tres segundos), mientras que en la PS4 tomó 16 segundos incluso ver la pantalla de inicio del juego. Lo mismo ocurre incluso cuando se habla de juegos antiguos de PS4 compatibles con versiones anteriores. Fallout 4 tardó siete segundos en cargar la PS5 en comparación con 19 en la PS4. Dicho esto, la mayor diferencia en los tiempos de carga que vi fue en Final Fantasy XV, que se cargó en solo 15 segundos en la PS5 en comparación con la friolera de 48 segundos para la PS4. Mira, hay un momento para burlarse de las consolas por haber tardado hasta 2020 en adoptar los SSD, pero la verdad es que todos deberían estar encantados ahora que han llegado.



Además, aparte del almacenamiento, el rendimiento general de la PS5 ha mejorado notablemente en comparación con la generación anterior. Simplemente navegar por los menús se siente más ágil, y cuando usas el nuevo botón Crear (que reemplaza al antiguo botón Compartir) para tomar una captura de pantalla o un clip de video, la respuesta es realmente instantánea, a diferencia de la PS4, donde a menudo tienes que esperar varios segundos antes de que el menú siquiera pensara en aparecer. También noté que incluso al descargar juegos, el rendimiento de la PS5 apenas sufre un impacto, mientras que hacer lo mismo en la PS4 resultar en una experiencia lenta y lenta.

Realmente aprecio que Sony mantuvo el conector para auriculares en el DualSense, y al menos en mis primeras pruebas, las baterías recargables del DualSense duran significativamente más que el DualShock 4.

Sony también ha renovado en gran medida la interfaz de usuario de la PS5, eliminando en gran medida los restos de XrossMediaBar de la PS3 y llenando los menús con prácticos atajos que te permiten saltar directamente a una sección particular de un juego, encontrar a tus amigos o hacer una grupo de chat significativamente más rápida. Todo se siente como si se hubiera simplificado al tiempo que agrega funcionalidad, lo que nunca es fácil de hacer. Sony incluso eliminó aplicaciones redundantes como la Galería de captura de la PS4 y creó la gestión de capturas de pantalla directamente en la pestaña de almacenamiento de la PS5, lo que hace que sea mucho más fácil encontrar y compartir todas tus fotos y videos.



Está bien, pero ¿qué pasa con los juegos? ¿No es eso de lo que se tratan estas nuevas consolas? Bueno, sí, pero como ocurre con cualquier lanzamiento de una consola moderna, la biblioteca de títulos nuevos es bastante reducida. Claro, gracias a que Spider-Man: Miles Morales estará disponible el primer día, Sony lo está haciendo mejor que Microsoft en este aspecto, que tuvo que retrasar el lanzamiento de Halo Infinite hasta 2021. Pero aun así, Miles Morales todavía se basa al menos en parte en un juego diseñado originalmente para la PS4, lo que dificulta ver todo el potencial de la GPU basada en AMD RDNA 2 de la PS5.

Es sutil, pero si haces clic para agrandar, podrás distinguir dónde la PS5 ofrece texturas más detalladas y colores ligeramente más ricos. Captura de pantalla : Sam Rutherford / Imsomniac Games / PlayStation.

Dicho esto, la PS5 aún así ha tenido un buen comienzo, y los gráficos de la PS5 se ven más nítidos y detallados en comparación con la PS4. En Miles Morales, de vez en cuando, notarás que la luz del sol rebota en un edificio o una chispa que se aleja volando y llama tu atención, y aunque no está claro qué efecto puede tener o no el trazado de rayos (ray racing), sigue siendo genial. No es una diferencia entre el día y la noche, pero hay una mejora, y desde el principio, es una que estoy feliz de obtener.



Pero quizás el verdadero poder de la PS5 es otra cosa que Sony está tomando prestado del mundo de los juegos de PC: el menú de configuración que brinda más control sobre la configuración de tus gráficos. Como propietario de una PS4 Pro, esta no es la primera vez que puedo seleccionar varias configuraciones de gráficos en una consola PlayStation, pero para mí, es la primera vez que esa elección se siente realmente significativa. En Miles Morales, puedes elegir entre dos modos: modo de fidelidad y modo de rendimiento. En el modo de fidelidad, los gráficos se configuran en 4K y tienen un límite de 30 fps con todos los efectos especiales activados. Mientras tanto, en el modo de rendimiento, algunos efectos se desactivan y los gráficos son reescalados de 1080 a 4K, pero a cambio, la velocidad de fotogramas sube a 60 fps, y en juegos de ritmo rápido como Miles Morales, después de ver cómo se ve el juego a 60 fps, no estoy seguro de poder regresar.

El nuevo menú de Actividades te permite saltar rápida y fácilmente a una sección específica de un juego directamente desde el menú de inicio de la PS5. Captura de pantalla : Sam Rutherford / PlayStation.

Desde el momento en que se reinicia el juego (el juego debe reiniciarse rápidamente y te envía de regreso a tu último punto de control), de inmediato todo se ve más fluido, lo cual es algo que realmente aprecias cuando intentas moverte por las calles de Nueva York a velocidades vertiginosas. Hace que el juego se vea y funcione mejor, y es una promesa de lo que los desarrolladores podrían hacer en el futuro.



Tampoco quiero olvidarme de Astro’s Playroom, que no solo revive la maravillosa pero a menudo olvidada tradición de incluir un juego de paquete en las nuevas consolas (¿alguien recuerda Super Mario World en SNES?), sino que también es la demostración tecnológica más impresionante para el nuevo control DualSense. Al igual que el 3D Rumble de Nintendo Switch, los hápticos de DualSense ofrecen un nivel adicional de retroalimentación de fuerza que es un placer absoluto de sentir. En la sala de juegos de Astro, la PS5 te ayuda a diferenciar la sensación entre correr sobre grava, barro o incluso hielo, y cada nueva textura es una delicia.

Captura de pantalla : Sam Rutherford / Imsomniac Games / PlayStation.

Astro (a quien, por cierto, Sony realmente debería dar su propio juego de larga duración) también muestra cómo los gatillos adaptativos de DualSense se pueden usar para simular un arco o el retumbar de los motores de una nave espacial agitando y variando la resistencia de cada disparador, y funciona de verdad. Es una pequeña experiencia agradable y es genial tener algo tan divertido preinstalado desde el principio. La gran pregunta es hasta qué punto otros desarrolladores o creadores de juegos adoptarán esta nueva funcionalidad de vibración. Sony usa la retroalimentación de fuerza adicional en Miles Morales para obtener buenos resultados en general (como simular el estruendo de un vagón de metro), pero nadie puede adivinar cuánto aparecerá esta función en otros juegos.



También aprecio la selección de puertos de la PS5, que incluye puertos USB-A y USB-C al frente (el último de los cuales es un guiño inteligente hacia el futuro), junto con dos puertos USB-A adicionadle, Ethernet, y HDMI 2.1 en la parte posterior.

Actualmente, una pequeña desventaja de la PS5 es su espacio de almacenamiento general, que llega a solo 667 GB de almacenamiento utilizable en comparación con los 825 GB que dice en la caja. Eso es alrededor de 200 GB menos de espacio utilizable que el que obtienes en la Xbox Series X (aunque todavía es mucho más que los 364 GB de almacenamiento utilizable de la Xbox Series S), y en un momento en que los juegos siguen creciendo en tamaño, realmente desearía que Sony hubiera optado por más. Afortunadamente, la PS5 tiene una ranura de expansión SSD M.2 que la gente puede usar para actualizar o ampliar el almacenamiento base de la consola, aunque Sony aún no ha proporcionado una lista oficial de SSD aprobados o con soporte.

Captura de pantalla : Sam Rutherford / PlayStation.

Sin embargo, una cosa que diré es que aunque he estado probando la PS5 estándar de 500 dólares que viene con una unidad óptica Ultra HD Blu-Ray, a menos que tenga una mala conexión a Internet o simplemente no quieras renunciar a los discos físicos, le recomendaría encarecidamente la gente opte por la edición digital PS5 más barata de 400 dólares. Debido a la naturaleza de analizar un sistema antes de su lanzamiento, he tenido que descargar todos los títulos de prueba digitalmente y, durante las últimas dos semanas, no he extrañado utilizar la unidad óptica ni los discos. Cambiar a las compras de juegos digitales es algo a lo que los jugadores de PC se ajustaron hace un tiempo, y si bien a algunos jugadores de consola más tradicionales les puede llevar un tiempo hacer la transición, incluso con el almacenamiento más limitado de la PS5, la mayoría de las personas probablemente prefieran la Edición digital más barata (que es el mismo que el modelo estándar, aparte de la unidad óptica) y poner esos 100 dólares que te quedaron en un SSD M.2 para expandir el almacenamiento base de la PS5.



Entre su SSD rápido, su interfaz renovada y más fácil de usar, y todas las mejoras de rendimiento que la nueva CPU y GPU de la PS5 tienen para ofrecer, llamar a la consola de próxima generación de Sony una PC simplificada no solo está fuera de lugar, sino que no es el punto. En realidad, la PS5 es una consola que toma prestados los mejores rasgos del mundo de las PC para crear una máquina de juego rápida, potente y relativamente silenciosa que te permite concentrarte en lo que realmente te importa: los juegos. No tiene que preocuparse por actualizar constantemente sus controladores o jugar con cada configuración para marcar el nivel adecuado de rendimiento, pero todavía hay suficiente potencia y control para brindar opciones simples y claras, pero aún significativas. El control DualSense también agrega un nivel adicional de inmersión que es mejor que cualquier otra cosa en el mercado, siempre que los desarrolladores no se olviden de usarlo y aprovecharlo. Y con la capacidad de agregar almacenamiento adicional tu mismo sin necesidad de abrir completamente el cuerpo de la consola, Sony ha proporcionado una manera de abordar el punto débil de PS5 de una manera que es tan fácil, o incluso más fácil, que como sería en PC.

Sony realmente debería crear un juego de plataformas 3D completo para Astro. Captura de pantalla : Sam Rutherford / PlayStation.

Así que después de dos semanas, la PS5 ha tenido un comienzo realmente prometedor. ¿Me gustaría que hubiera más títulos de lanzamiento para disfrutar? Por supuesto, pero incluso jugar títulos más antiguos ha revitalizado mi pasión por los juegos que me perdí o simplemente quiero volver a jugar. Es sorprendente lo que la reducción de los tiempos de carga influye en mi apetito para sentarme a jugar. La PS5 se siente moderna y receptiva de una manera que la PS4 (incluso la Pro) o la Xbox One nunca lo hicieron, y con todas las actualizaciones que se han incorporado a la PS5, la consola de próxima generación de Sony está preparada para el éxito.