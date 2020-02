SpaceX falla el que habría sido su aterrizaje número 50

SpaceX ha puesto en órbita 60 nuevos satélites Starlink, por lo que ya son 300 los que opera. Sin embargo, el lanzamiento de esta mañana nos dejó con una sensación agridulce después de que la primera etapa del cohete fracasara en su intento de aterrizar sobre la barcaza autónoma Of Course I Still Love You.

Era el cuarto vuelo de este propulsor en concreto después de las misiones CRS-17, en mayo, CRS-18, en julio, y JCSAT-18/Kacific1, en diciembre de 2019. Si hubiera aterrizado, lo habría hecho por cuarta vez, marcando un nuevo hito para la compañía aerospacial: el aterrizaje número 50 en poco más de cuatro años.

Como explicó una de las ingenieras de SpaceX antes del despegue, la compañía estaba estrenando un nuevo perfil de lanzamiento que consistía en insertar los satélites directamente en una órbita elíptica, lo que exige un mayor rendimiento del cohete y dificulta la recuperación de la primera etapa. Los 60 satélites Starlink apilados son una de las cargas más pesadas que ha lanzado SpaceX.

Sea como sea, la compañía ha tenido que posponer la celebración de su quincuagésimo aterrizaje. La primera etapa del Falcon 9 acabó posándose “suavemente” en el océano Atlántico. En la retransmisión en directo de la misión pudimos ver humo o vapor de agua cerca de donde debía aterrizar el cohete, pero este no apareció en la imagen en ningún momento.

Según SpaceX, el propulsor está de una pieza, aunque hará falta una inspección a fondo para saber si volverá a volar, algo que no ocurrió con el último Falcon 9 que “aterrizó suavamente” sobre el mar. Esto podría retrasar los planes de la compañía de lanzar 60 satélites Starlink cada dos semanas (1440 en 2020).