SpaceX roza su objetivo: aterrizar diez veces un mismo cohete

Imagen : SpaceX

El domingo, la primera etapa de un cohete Falcon 9 aterrizó en la barcaza autónoma Of Course I Still Love You, completando el noveno vuelo de un mismo propulsor. El récord acerca a SpaceX a su objetivo, hasta hace unos años inverosímil, de reutilizar sus cohetes diez veces antes de retirarlos.



La misión, que desplegó con éxito 60 nuevos satélites Starlink, es la novena del propulsor B1051, que anteriormente había enviado a la Estación Espacial Internacional la cápsula Crew Dragon, en la misión Demo-1, además de poner en órbita tres satélites RADARSAT, el satélite SXM-7 de la compañía Sirius (que acabó fallando por razones ajenas a SpaceX) y otro puñado de satélites Starlink.

Al noveno vuelo de B1051 le siguió también su noveno aterrizaje, ocho minutos y cuarenta segundos después del despegue, por lo que, si no hay daños estructurales, el propulsor podrá ser reutilizado para una décima misión. Diez lanzamientos es el límite que prevé SpaceX para el propulsor de un Falcon 9 Block 5 antes de una revisión a fondo. Quién sabe si podrán ir más allá.

Durante el lanzamiento del domingo se batieron además otros dos récords. En primer lugar, la vez que más rápido se han reutilizado las dos mitades de la cofia (es decir, la cápsula protectora de la carga útil del cohete), que habían sido recuperadas 49 días atrás en la misión Transporter 1. En segundo lugar, la vez que más rápido se volvió a realizar un lanzamiento desde la rampa 39A del Centro Espacial Kennedy: 10 días y una hora después de la misión anterior.

A diferencia de la Starship (el cohete de acero inoxidable que SpaceX está desarrollando al sur de Texas), el Falcon 9 no es completamente reutilizable. Del cohete de dos etapas “solo” se recuperan la etapa inferior, que normalmente aterriza reencendiendo sus motores sobre una barcaza en el océano, y las dos mitades de la cofia, que utilizan sus propios sistemas de aviónica para caer sobre las redes de sendos barcos, Ms. Tree y Ms. Chief, aunque su historial de éxitos no se acerca aún al de las primeras etapas.