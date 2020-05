Filed to:

Hoy en día, millones de personas escuchan música en Spotify. Pero hasta hace poco, los melómanos teníamos una gran queja hacia el servicio de streaming: solo podíamos almacenar un cierto número de canciones y, cuando habíamos alcanzado ese límite, era necesario eliminar música de nuestra biblioteca para poder guardar nuevos temas . Bueno, al menos hasta ayer, ya que la plataforma anunció que podremos almacenar canciones ilimitadas en nuestra cuenta dentro de nada .

P ara ser justos no es que el límite de 1 0.000 canciones fuese poco, pero para todos aquellos que llevamos más de una década almacenando música, se trataba de un límite bastante molesto . Esta nueva opción se irá implementando en nuestras cuentas de forma gradual, por lo que no te extrañes si ves que aun no tienes la barra libre de almacenamiento activada .

Eso sí, la compañía ha anunciado que mantendrá una limitación todavía: solo podremos tener 10.000 canciones descargadas de forma offline, por mucho que el almacenamiento de nuestro dispositivo de para más. Ya lo dice el refrán: más vale tarde que nunca. Hoy los amantes de la música de todo el mundo estamos de enhorabuena.