By

Hay un nuevo juego de Star Wars en desarrollo. Así lo han anunciado durante la última entrega de los Game Awards, confirmando rumores que llevan sonando desde hace algunos meses. Y es que los responsables de este nuevo título son los estudios de Quantic Dream, creadores de juegos como Detroit: Become Human, Heavy Rain y Beyond: Two Souls, entre otros.

Advertisement

Esos juegos tienen algo en común: la experiencia que quizo crear Quantic Dream con ellos estaba basada en la inmersión del jugador y la toma de decisiones, en medio de una narrativa con múltiples caminos y posibilidades. El resultado fue mejor en algunos juegos que en otros, siendo quizás los dos más populares y exitosos Detroit: Become Human y Heavy Rain.

Ahora, es el turno de que este estudio cree un título basado en la galaxia muy, muy lejana. Su nombre es Star Wars Eclipse y sus creadores aseguran que estará más centrado en la acción, con “secuencias de combate espacial y sables de luz”, pero por supuesto, también podrá ser “una experiencia que se podrá jugar en distintas formas”. El juego, como vemos en el tráiler, se desarrolla durante la época de la Alta República, mostrándonos brevemente a Yoda e incluso lugares como el Templo Jedi en Coruscant.

Star Wars Eclipse aún no tiene fecha de lanzamiento, pero al menos aquí tenemos su primer tráiler.