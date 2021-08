By

Hace 12 años, el dúo musical sueco Rymdreglage publicó el ahora legendario vídeo musical animado con Legos 8-Bit Trip. Esta semana, después de nueve años de trabajo, tres de los cuales se dedicaron a construir un equipo de control de cámara personalizado, Daniel Larsson y Tomas Redigh han regresado triunfalmente con 8-Bit Trip 2, una de las “ brickfilms” más impresionantes que he visto.

Las “brickfilms” son cortos creados con ladrillos de Lego como componente principal. Pueden ser cualquier cosa, desde simples stop-motion donde se agregan ladrillos en cada fotograma hasta películas súper compleja s que involucran un trabajo de cámara complicado y la inclusión de elementos del mundo real. Elementos como los seres humanos Daniel Larsson y Tomas Redigh, quienes hacen apariciones en los momentos iniciales y finales de 8-Bit Trip 2.

El vídeo original mostraba a Larsson siendo cubierto lentamente por un colorido caparazón de Lego, y la secuela comienza con la pareja trabajando juntos para crear un mural con el logotipo de su proyecto, intercalado con una secuencia brillante en la que Pac-Man. Link y el chico de Karate Champ afeitan la barba y la cabeza de Redigh.

Mezclar Legos con pelos es un poco asqueroso, pero el resultado es tan surrealista como parece . A partir de a quí , hay una serie de homenajes maravillosamente coreografiados a Sonic the Hedgehog, The Legend of Zelda, Tetris y otros juegos . Estad atentos hasta el final para ver algunas tomas detrás de escena de cómo se hizo el vídeo .

Redigh, que trabaja principalmente en los videoclips del dúo mientras Larsson maneja la música, dio a Kotaku una pequeña idea de cómo se hizo el agotador proyecto. T odo comenzó con una plataforma de cámara personalizada.

“Nos tomó [ a Tomas y Daniel] alrededor de tres años, es un sistema bastante complejo en el que puedes trazar un camino para el movimiento de la cámara en un software de modelado 3D, en este caso Blender”, dijo Tomas, describiendo la tecnología de cámara que construyeron. “Después de eso, la ruta se decodifica en código G, un lenguaje para máquinas CNC, para que puedas usarlo para controlar motores paso a paso, haciendo que la cámara ‘flote’ en la habitación donde estábamos construyendo los personajes de Lego”.

El video consta de imágenes fijas tomadas con una cámara DSLR a 24 fotogramas por segundo. Tomas estima que el proceso de rodaje tomó más de 2 000 horas. Eso, junto con el hecho de que ambos artistas tienen trabajos a tiempo completo, explica cómo este proyecto terminó tomando la mayor parte de una década.

Para aquellos interesados en saber cuántos Legos salen en el vídeo , Redigh me dijo que compraron 240 cajas de Legos en una tienda de juguetes local, con 650 piezas en cada caja. Eso son 156.000 ladrillos . Para ahorrar algo de tiempo, la pareja construyó un grupo de cubos de 6 x 6 x 5 en diferentes colores, que los entusiastas detectarán a lo largo del video. Por ejemplo, aquí:

Qué par de chiflados. Aún no se sabe si alguna vez intentarán un 8-Bit Trip 3, pero como este tomó nueve años, puedo entender si el dúo necesita un descanso.