Cuando se estrenó The Batman el pasado 4 de marzo, la película se convirtió en un éxito tanto para la crítica como, en gran parte, en la taquilla. Por lo tanto, no debería sorprendernos que Warner Bros finalmente ha confirmado lo inevitable.: The Batman tendrá secuela.

El anuncio lo han realizado rápidamente durante la CinemaCon 2022, mencionando que Matt Reeves regresará para dirigir esta nueva película y, por supuesto, Robert Pattinson volverá a interpretar al Caballero de la noche. Aún no se conoce si Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell o el Joker de Barry Keoghan formarán parte de la nueva película, pero tomando en cuenta que el manicomio Arkham y el Pingüino tendrán sus propias series en HBO Max, podemos estar seguros de que al menos volveremos a ver a muchos de estos actores y sus personajes ya sean la televisión o en la gran pantalla.

The Batman 2 aún no tiene fecha de estreno. Sobre el anuncio, Reeves mencionó que estaba muy agradecido por todo el apoyo que ha recibido The Batman, y entusiasmado de “volver a este mundo para el próximo capítulo”. [vía Deadline]