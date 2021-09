By

Ya es oficial. El mejor cazarrecompensas de la galaxia muy, muy lejana regresa justo antes de finalizar el año 2021. The Book of Boba Fett se estrenará el 29 de diciembre en Disney+, y en ella veremos el regreso de Temuera Morrison como Boba y de Ming-Na Wen como Fennec Shand, la mercenaria y asesina que lo acompaña desde que le salvó la vida.

La primera vez que vimos regresar a Boba Fett fue en el episodio 6 de la temporada 2 de The Mandalorian. En este episodio, llamado “La tragedia”, Boba se acercaba al mandaloriano para pedirle, exigirle, que le regresara su mítica armadura de mandaloriano, la cual había perdido y Mando (Din Djarin) recuperó en el primer episodio de esta segunda temporada. Desde entonces, Boba acompañó a Din durante el resto de la temporada, asistiéndolo en su misión casi hasta el final, pero en la escena postcréditos del final de temporada lo vimos llegar al que fuera el palacio de Jabba el Hutt, el cual ahora estaba liderado por Bib Fortuna, quien fuera la mano derecha de Jabba.

Boba mató a Fortuna y tomó su lugar en el trono, por lo que ahora lo veremos en su propia serie. ¿Cuál es su propósito, su misión? ¿Acaso quiere convertirse en el líder supremo del sindicato del crimen? Todavía no lo sabemos, así que tendremos que esperar a la serie para conocer la respuesta. Los episodios estarán dirigidos en su mayoría por el cineasta Robert Rodríguez (quien dirigió el episodio “La tragedia” en The Mandalorian), aunque Jon Favreau, Dave Filoni y Bryce Dallas Howard también dirigieron varios episodios.

No está claro si The Book of Boba Fett tendrá temporada 2. Pero de cualquier modo, Boba regresa en diciembre, y eso es una gran noticia para todo fanático de Star Wars.