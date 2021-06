Imagen : Disney+

Temuera Morrison, el actor elegido para dar vida a Boba Fett en el cine repitió papel para la serie The Mandalorian en Disney +. Pronto veremos de nuevo al veterano actor en su propio spin-off. The Book of Boba Fett ha terminado su producción y va camino de su estreno.

Morrison dedicó una entrevista a SFX Magazine en la que trataba de hablar de la serie sin pisar ninguna mina de spoilers. El actor se centro en la extraña experiencia que ha sido rodar en los tiempos del Covid:

Estás en el set y de repente alguien grita Escudos Abajo. Escudos Abajo. Tienes que hacer una pausa para ventilar todo el set de rodaje cada 20 minutos, así que aprovechas para ir al baño. Hay mucho que rodar cada día, pero los protocolos de salud y seguridad consumen tanto tiempo que en cierto modo han quitado muchas pérdidas de tiempo, si lo ves de esa manera.

La primera pista sobre la serie de Boba Fett llegó durante la segunda temporada de The Mandalorian, en la que el cazarrecompensas protagoniza un importante arco narrativo. De hecho, The Book of Boba Fett se estrenará en diciembre de 2021 y servirá de preludio a la tercera temporada de The Mandalorian. [SFX Magazine vía Gamesradar]