Faltan solo dos episodios para el final de The Falcon and The Winter Soldier, pero el nuevo show de Marvel aún tiene ases bajo la manga. Si nos atenemos a los rumores que pueblan Internet estos días, la serie nos guarda dos cameos sorpresa. Uno es de un personaje muy conocido. El otro es alguien nuevo.



El primer rumor nos llega desde The Direct en una entrevista bastante confusa a Wyatt Russel, el actor que interpreta a John Walker, el nuevo Capitán América. Durante esa entrevista le preguntaron a Russel si había llegado a conocer a Chris Evans en persona, y su respuesta fue, cuanto menos extraña:



¿Alguna vez me he encontrado con Chris Evans? Creo que sí. Creo que no llegué a estrecharle la mano, pero creo que me crucé con él en una ocasión y llegamos a hacer contacto visual. Eso cuenta como acoso más que como conocer a alguien, pero se puede decir que sí. Vais a tener que esperar al final de la serie y entonces os quedaréis todos en plan “¡ oh, wow!”

Algunos teóricos de las filtraciones aseguran que la respuesta es una confirmación de que Chris Evans hará un cameo como Steve Rogers en la serie. Desde luego parece como si quisiera evitar la pregunta muy torpemente, aunque también podría ser que le pillaron recién levantado.

La segunda filtración, esta más sólida, nos llega procedente del propio showrunner d e The Falcon and The Winter Soldier, Malcolm Spellman. Según Spellman, el capítulo cinco nos traerá a un actor importante metido en la piel de un personaje hasta ahora inédito en el MCU.

Algunos apuntaron a que podía tratarse de Chadwick Boseman en una escena grabada antes de su lamentable muerte, pero no es el caso. El propio productor de la serie y de la secuela en desarrollo de Black Panther, Nate Moore, lo ha desmentido. Spellman ha explicado que s e trata de un gran actor (no ha especificado si hombre o mujer) con varios premios a sus espaldas, y que aparecerá interpretando a un personaje Marvel que nunca ha salido en el MCU. El showrunner ha especificado que no se trata de ningún vengador ni de ningún personaje cuyo debut está ya programado para una película o serie (lo que descarta candidatos como Oscar Isaac haciendo de Mark Spector o Tatiana Maslany, la futura She-Hulk). Spellman ha llegad o a decir que es un personaje importante al que querría ver compartiendo acción con Thor.

Sea quien sea este personaje, yo recomendaría no entrar mañana a redes sociales, porque si realmente es tan importante como dice Spellman, Internet va a ser un nido de spoilers.