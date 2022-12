We may earn a commission from links on this page.

Pensamos que estábamos listos, pero después de ver este avance, es posible que no lo estemos. Sony acaba de lanzar el siguiente tráiler de la muy esperada secuela de su magnífica película de superhéroes ganadora de un Oscar, y estamos flipando por lo increíble que se ve. Estamos hablando de Spider-Man: Across the Spider-Verse, la continuación de la obra maestra de 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse. Llegará a los cines en junio y, bueno, solo mira esto.



SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE - Official Trailer (HD)

Si eso no parece la historia de Spider-Man más genial y multidimensional imaginable, bueno, no sabemos qué puede ser. Realmente parece que esta película y su posterior secuela, que se estrenará el 29 de marzo de 2024, cumplirán la promesa de esa primera película, así como, hasta cierto punto, Spider-Man: No Way Home. Solo una gran, divertida y salvaje aventura de acción de Spider-Person. Una caja de juguetes metafórica que combina todo tipo de mundos, personajes, estilos y más. No podemos esperar a ver cómo resulta todo.



Dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, Spider-Man: Across the Spider-Verse fue escrita por Phil Lord y Christopher Miller, y David Callaham. Cuenta con las voces de Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya, Issa Rae y muchos otros. Llega el 2 de junio de 2023.