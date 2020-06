The Last of Us Part 2

No hay planes de continuar la historia de The Last of Us Part 2 con un DLC. Imagen : Naughty Dog / PlayStation.

Naughty Dog no lanzará una expansión o continuación de la historia de The Last of Us Part II mediante DLC. Así lo ha asegurado el director del juego, Neil Druckmann, en una entrevista. Parece que tendremos que esperar algo de tiempo para saber cómo continúa la historia de este universo.

Druckmann, quien también es vicepresidente de Naughty Dog, estudio detrás del juego, participó en una entrevista (advertencia, está llena de spoilers) con Kinda Funny Gamescast y, al final respondió algunas preguntas de los fanáticos y jugadores. Una de ellas fue lo que muchos queremos saber: ¿lanzarán un DLC para continuar la historia del juego, o expandirla, del mismo modo que lo hicieron con el primer juego? A lo que Druckmann respondió:

“No. Con el primer Last of Us creo recordar que anunciamos un Season Pass [pase de temporada] o algo similar con lo que dijimos antes de tiempo que teníamos un DLC de historia. No, [con The Last of Us Part II] no tenemos planes para eso”.

En el caso del primer juego de la saga, que llegó en junio de 2013 a PlayStation 3, la compañía anunció que expandiría su historia más adelante con un DLC. Muchos meses más tarde, en febrero de 2014, lanzaron The Last of Us: Left Behind, que nos contaba una historia de Ellie antes de los acontecimientos del juego, desarrollando mas su pasado y ayudándonos a conocer mejor a esta protagonista de la historia.

En el caso de The Last of Us Part II, hay mucho más material y personajes por desarrollar y conocer más, pero parece que tendremos que esperar hasta un próximo juego principal, que esperamos que llegue en el futuro para PlayStation 5. Sin embargo , hay rumores de que Naughty Dog sí lanzará en el futuro próximo un juego centrado en el modo multijugador de The Last of Us, conocido como “Facciones”, que fue muy popular entre los fanáticos del primer juego. [Kinda Funny Gamescast (YouTube) vía IGN]