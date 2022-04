Acaba de estrenarse The Northman, y su director Robert Eggers acaba de revelar un detalle curioso sobre esta épica saga nórdica. Los genitales de dos de los protagonistas tuvieron que ser escaneados y reconstruidos digitalmente para una de las escenas de la película.



Y no, no se trata de una escena de sexo, sino de batalla. Hay un momento en la película en el que el protagonista del film, Alexander Skarsgård, lucha desnudo contra otro de los protagonistas del film ( cuya identidad no voy a revelar por si los spoilers). La idea era que ambos actores estuvieran desnudos en esa escena, pero pronto se dieron cuenta de que combatir a espada con los genitales al viento no es una buena idea ni siquiera aunque uses réplicas de espuma sin filo en lugar de espadas reales. (Si alguien ha recibido un golpe con una espada de espuma de las que se usan en recreación histórica o role en vivo (LARP) sabrá de lo que estoy hablando).

Para evitar posibles laceraciones por un pajarito demasiado al vuelo , el equipo de roda escaneo los aparatos de los actores y después los sobrepuso sobre los tangas que estos llevaron durante la escena. “En realidd tuvimos que añadir cosas digitalmente porque en esa escena llevaban tanga en lugar de ir desnudos”, explica Eggers en una entrevista a The Hollywood Reporter. “No queríamos que nadie sufriera una amputación, así que añadimos unos penes de CGI para que no lucieran como el Muñeco Ken. Nos aseguramos de que fuera lo más realista posible, por lo que puedo decir que hay escáneos 3D de Alex, por si a alguien le interesan”.

El propio Skarsgård bromeaba sobre este tema en una entrevista con Stehpen Colbert (sobre estas líneas) diciendo que todo lo que se ha llevado de recuerdo del rodaje de The Northman es un tanga ensangrentado. Al parecer Nicole Kidman se llevó una espada de recuerdo. Bjork se llevó tres caballos islandeses (algo que probablemente fue fácil teniendo en cuenta que vive allí) y Wille m Dafoe se llevó un barco vikingo (¿?) porque es un grande del cine .

The Northman cuenta la historia d e Amleth, un guerrero vikingo que jura venganza tras la muerte de su padre a manos de su tío. El film acaba de estrenarse en cines y está cosechando muy buenas críticas. [The Nerdist]