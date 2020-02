The Rise of Skywalker llegará a los hogares dentro de un mes

Filed to:

StarWars.com acaba de anunciar que Star Wars: The Rise of Skywalker llegará a los hogares el próximo mes, y parece que veremos antes su versión digital que los lanzamientos en Blu-ray y DVD. De propina, han lanzado un nuevo tráiler de la película —aunque se hace un poco raro ver un tráiler de un film que ya lleva dos meses en cartelera — con algunos momentos que no hemos tenido la oportunidad de ver lejos de la gran pantalla aun , como el regreso de Han Solo, el Fantasma de la Fuerza de Luke y el legendario sable de luz de Leia Organa.

El lanzamiento incluirá varios extras , que abarcarán todo, desde la creación de D- O, el nuevo y genial droide de la película, hasta la grabación de la persecución en Pasaana. Q uizás, dada toda la polémica que ha rodeado a estas dos últimas entregas , lo más interesante de todo sea The Skywalker Legacy, un documental sobre la realización de la película.

También Disney ha mostrado varias ediciones especiales disponibles en formatos Blu-ray o 4K UHD. La caja en la que vienen las 9 películas es también una verdadera maravilla. Todo esto saldrá a la venta el 31 de marzo.

En Estados Unidos habrá una versión especial que contiene versiones en 4K UHD, Blu-Ray y HD de las nueve películas , y que además también incluye 26 horas de contenido extra y una “carta exclusiva” escrita por el mismísimo Mark Hamill.

Independientemente de lo que te haya parecido Rise of the Skywalker, es imposible negar que siempre nos emocionará ver algo de Star Wars, a unque solo sea por escuchar la música de John Williams.

La versión digital de The Rise of Skywalker saldrá el 17 de marzo y en Blu-ray y DVD el 31 de marzo.