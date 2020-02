¿Es Han Solo un fantasma de la Fuerza en The Rise of Skywalker? Harrison Ford tiene la mejor respuesta

Harrison Ford como Han Solo en Star Wars: The Force Awakens. Imagen : Lucasfilm.

Star Wars: The Rise of Skywalker estuvo llena de sorpresas, para bien y para mal. Una de ellas era ver el regreso de Han Solo, algo que dejó muy confundidos a los fans. Muchos incluso se preguntaron: ¿es Han un fantasma de la Fuerza? Harrison Ford tiene su propia teoría y explicación acerca del regreso del personaje.

Y su opinión se podría resumir, fácilmente, en: “me da igual”. Porque Harrison es un grande.

Advertisement

¿Qué demonios es... En la mitología cósmica de Star Wars, la capacidad de existir después de la muerte como Fantasma de Read more

Un fantasma de la Fuerza es la forma en la que solo unos pocos pueden regresar de la muerte de manera espiritual y con cierta presencia física, dado que tanto The Last Jedi como The Rise of Skywalker demostraron que los fantasmas de la Fuerza pueden interactuar físicamente con objetos del mundo de los vivos. En esencia, para poder ser un fantasma de la Fuerza es necesario tener una presencia y dominio muy intenso de la Fuerza, junto a una dedicación plena a las ideas del lado luminoso de la Fuerza. Dicho de otro modo, tienes que ser un Jedi, y uno de los mejores.

Pero Han no era Jedi, ni tenía control sobre la Fuerza. No lo demostró jamás. Por tanto, al verlo regresar en The Rise of Skywalker muchos nos preguntamos: ¿qué está pasando? La respuesta más sencilla es que se trataba de una especie de visión de Kylo Ren, producto de su imaginación. y en camino a la redención, pero otra teoría era que, de algún modo, se había convertido en un fantasma de la Fuerza (aunque no tenía ese extraño aspecto transparente).

Dada su participación y protagonismo en la saga durante más de cuatro décadas, en USA Today le preguntaron a Harrison Ford su opinión. ¿Era Han un fantasma de la Fuerza u otra cosa? Su respuesta fue:

“¿Un fantasma de la Fuerza? No sé qué es eso. [...] No le digas a nadie, y lo diré muy bajito, pero no tengo ni la más remota idea de qué es un fantasma de la Fuerza. ¡Y no me importa!”

Advertisement

La respuesta de Harrison Ford es algo muy de Harrison Ford. Después de todo, el actor en más una ocasión ha expresado claramente que las teorías, conspiranoias y preguntas de lore y canon de Star Wars le dan igual. Solo hay que ver esta otra entrevista de hace años en la que le preguntaron si Han disparó primero.

Advertisement

– ¿Tu disparaste a Greedo primero, o Greedo te disparó a ti primero? – Ah... no me importa.

Más allá de su respuesta épica, Ford también comentó acerca de por qué decidió regresar para hacer su aparición en The Rise of Skywalker:

“Cuando [el director y guionis ta] J.J. [Abrams] me lo pidió, le dije: ‘¿es una broma? ¡Estoy muerto!’ A lo que me respondió: ‘un tanto muerto, pero puedes hacer esto’. En ese momento no habría escrito nada [del guión] pero me dijo que sería genial, por lo que acepté. Si J.J. te pide que hagas algo, probablemente lo harás. Es muy persuasivo. De todas formas, fue un buen añadido para la historia y el desarrollo del personaje de Adam Driver, además me parecía genial tener la oportunidad de hacer otra escena con Adam, aunque la última vez no terminó bien para mi [personaje].”

Advertisement

Así que ahí lo tienen, la respuesta a si Han era un fantasma de la Fuerza o no es una sola: da igual. Lo dice el señor Ford. [vía USA Today]