Captura de pantalla : Disney Plus

Bajo su estructura inspirada en comedias de situación de diferentes décadas, Wandavision nos va dejando pequeñas perlas de misterio. Gran parte de esas perlas en la nueva serie de Marvel giran alrededor de un logotipo con una espada. Se trata de SWORD, pero ¿qué implicaciones tiene para el MCU?



Hemos visto ese logotipo en una libreta en la que alguien apuntaba algo frente a un montón de pantallas de ordenador. Lo hemos visto en un pequeño helicóptero, el único objeto de color en un capítulo en blanco y negro. Lo hemos visto también en el uniforme de un extraño individuo ataviado con un traje de apicultor, y en el colgante que lleva el personaje de Geraldine, cuya actriz ya nos ha confirmado que en realidad se trata de Mónica Rambeau, la hija de la mejor amiga de Carol Danvers en Captain Marvel.

Geraldine, luciendo un colgante con el logo de SWORD. Captura de pantalla : Disney Plus

Pero comencemos por el principio. SWORD (el acrónimo ya debería dar pistas) no es ni más ni menos que una subdivisión de SHIELD dedicada a combatir amenazas de origen extraterrestre. Sus siglas corresponden a Sentient World Observation and Response Division, pero en el MCU ha adquirido un carácter un poco más bélico y más terrestre. Corresponde a la expresión Sentient Weapon Observatory and Response Division.



El cambio no es nada casual.

La ligera alteración de la palabra mundo a la palabra arma ya indica que la versión cinematográfica de la organización no va a estar centrada únicamente en combatir el terrorismo extraterrestre de personajes como Thanos, sino en hacer frente a cualquier poder procedente de seres inteligentes que amenace nuestro planeta, y Wanda Maximoff entra de lleno en este apartado.

Ya hemos mencionado antes por aquí que Scarlet Witch es probablemente uno de los personajes más poderosos que hay ahora mismo en el MCU, y no lo es porque mueva objetos con la mente, sino porque en el núcleo de sus poderes (un núcleo que Wanda apenas había comenzado a explorar antes de los sucesos de Endgame) está la capacidad para modificar el tejido mismo de la realidad y hasta crear dimensiones alternativas. En los cómics ya lo hace en la famosa saga Dinastía de M (House of M) en la que aniquila a prácticamente todos los mutantes del planeta en un momento de ira y con solo una frase:

No más mutantes... y lo que dice Wanda Maximoff se cumple. Imagen : Marvel

En el MCU, Scarlet Witch ha estado bastantes películas casi de incógnito y por debajo de su umbral real de poder, pero conviene recordar que adquirió sus habilidades exponiéndose a la energía de la gema de la mente. Es exactamente el mismo escenario que Capitana Marvel. Carol Danvers se expuso brevemente a la gema del espacio y a resultas de ello ahora puede destrozar naves espaciales como estadios de fútbol tan solo embistiéndolas. Ya en el MCU tuvimos un pequeño avance de lo que puede hacer Wanda cuando la vimos literalmente vapulear a Thanos en la batalla final de Endgame. El Titán Loco se salvó de ser hecho pedazos por la airada vengadora casi por pura suerte.



Pero volvamos a SWORD. En los cómics, la subdivision de SHIELD opera desde El Pico (The Peak), una estación espacial en órbita. El MCU ya nos ha ofrecido lo que parece un pequeño vistazo a esa estación. En la Escena Post Créditos de Spider-Man: Far From Home vemos a Nick Fury dando órdenes a un grupo de Skrulls en una especie de nave espacial enorme. No está claro si The Peak es el mismo laboratorio Kree de la doctora Wendy Lawson en Captain Marvel u otra base completamente diferente, pero esa escena era básicamente una confirmación de la existencia de SWORD.

The Peak, el cuartel general de SWORD. Imagen : Marvel

De hecho SWORD encaja como un guante con la personalidad de Nick Fury y su obsesión por proteger al planeta de amenazas externas cuando descubre la existencia de seres como los asgardianos en Thor. Más tarde, la caída de SHIELD y su desmantelamiento a manos del gobierno tras saberse que estaba infiltrado por agentes de Hydra (Captain America: Winter Soldier) es el desencadenante perfecto para que Fury abandone la organización para fundar SWORD por su cuenta.



¿Cuál es el papel de SWORD en Wandavision? No parece que sean los villanos de la serie. De momento todo indica que la agencia está tratando de gestionar la amenaza de la gemela Maximoff, pero hay algo que se interpone. No está claro si son los propios poderes de Wanda o una tercera fuerza.

Lo que está claro es que en algún momento, y por causas que todavía se desconocen, Wanda pierde el control sobre sus poderes y comienza a alterar la realidad de manera peligrosa. Sabemos que el idílico pueblecito en el que viven Wanda y Vision se encuentra dentro de una especie de burbuja de energía. No queda claro si esta burbuja corresponde a los límites del poder de Wanda a la hora de alterar la realidad o es el límite de una especie de simulación creada para tratar de mantener a la vengadora en un ambiente controlado hasta que recupere la cordura. Teniendo en cuenta que SWORD también tiene la tecnología necesaria para manipular la realidad (recordemos los drones del proyecto BARF ideado por Tony Stark que Mysterio usa en Spider-Man: Far From Home) podría ser perfectamente sea lo segundo. La cuestión es: ¿Si la burbuja de energía es una prisión creada por SWORD, por qué necesitan infiltrar a Maria Rambeau en ella? ¿Por qué nadie de dentro parece recordar cómo llegó allí, o cómo salir?

Lo divertido de WandaV ision es que mezcla la delirante simulación en la que vive Wanda, con retazos de información que parecen sacados de su propia mente como las referencias a Hydra o a Tony Stark. De hecho, son las referencias a SWORD las que más sorprenden y asustan a Wanda. Como si la recordaran algo malo o fueran un agente contaminante en la perfecta realidad que ella misma ha creado. Vision, por contra, parece completamente ajeno a todo lo que está pasando y algo me dice que ni siquiera está vivo. Es solo un producto de la imaginación de Wanda. Para rematar, parece que hay varias fuerzas en juego dentro de esa particular realidad. Hay personajes, como Geraldine, que parecen agentes de SWORD, pero los vecinos desconocen a Geraldine y llegan a asegurar que ni siquiera tiene casa en el pueblo.

¿Es el pueblo obra de Wanda y sus vecinos tienen el cerebro lavado por los poderes de ella? ¿Están los agentes de SWORD tratando de entrar en esa realidad para hacerla despertar? Lo cierto es que Westview (el pueblecito en el que supuestamente ocurre todo, y cuyo nombre aparece al final del episodio 3 de la serie) se parece demasiado a Pleasant Hill.

Pleasant Hill parece un pueblo, pero es una prisión... una prisión para supervillanos. Imagen : Marvel Comics

En los cómics de la saga Avengers: Standoff previa a Secret Invasion, los vengadores descubren que SHIELD, ahora con Maria Hill al frente, ha usado el teseracto para crear una realidad artificial, un idílico pueblecito que en realidad es una prisión. Los habitantes de ese pueblo son en realidad supervillanos cuyos recuerdos han sido suprimidos y ahora viven pensando que son personas normales. Por supuesto, la prisión falla y todo se sale de control cuando los habitantes de Pleasant Hill despiertan, descubren sus verdaderas identidades y proceden a liarla parda.



¿Está Wanda en una prisión gubernamental en forma de realidad artificial y sus poderes están modificando esa realidad para consternación de sus carceleros? ¿Está el gobierno usando a la propia Wanda como “sistema operativo” para generar la realidad de esa prisión? ¿ Está SWORD tratando de infiltrarse en esa prisión para rescatar a Wanda porque no la considera una amenaza hasta el punto de tenerla encerrada? Recordemos que, en el MCU, SHIELD fue desmantelado por el gobierno y Fury fue poco menos que declarado proscrito. Los restos de la organización fueron reunidos en secreto por el agente Coulson, pero ni SHIELD ni SWORD están ya muy alineadas con el gobierno de ningún país. Estados Unidos parece más interesado en aplicar los acuerdos de Sokovia a Rajatabla y en construir masivas prisiones que otra cosa. Pleasant Hill parece una continuación perfecta a la balsa creada por el general Thaddeus Ross en Captain America: Civil War.

Sería realmente divertido ver cómo Wandavision termina con la liberación de un grupo de supervillanos nuevos al estilo de Standoff, pero la serie de Disney + podría terminar de maneras incluso más significativas para el futuro del universo Marvel. Paul Betanny, el actor que interpreta a Vision, ya está diciendo por ahí que nos preparemos para flipar de lo lindo con el final de la serie. “Creo que a la gente le va a explotar la cabeza”, comentaba Bettany en una entrevista para Lights Camera Barstool Podcast.

¿Mi apuesta favorita? Cuando le dicen a Wanda que nada de lo que está viviendo es real, ni Vision ni sus hijos, ella explota en un arranque de furia y decide, con un solo pensamiento que ahora los niños nacidos con poderes sí son una realidad. Del “No More Mutants” de Dinastía de M saltamos al “Now there are mutants”. Bienvenidos al MCU, hijos del átomo.

Probablemente no sea algo tan rebuscado, pero es bonito soñar. Queda solo un mes para conocer el desenlace de WandaVision.