Han pasado tres años desde la última película de Star Wars, y el panorama ha cambiado mucho para el futuro de la saga en Lucasfilm. Después de una tumultuosa trilogía con un final digno de ser olvidado, la franquicia de la galaxia muy, muy lejana se ha centrado en la televisión, al menos por ahora. Pero más allá de las series de Disney+ que llegan este año y el próximo, Lucasfilm ha dado algunos detalles interesantes sobre sus planes a gran escala.

En un extenso reportaje especial de Vanity Fair, tanto Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, como Jon Favreau, Deborah How y otros cineastas y directores responsables de los próximos proyectos de Star Wars, revelaron parte de los planes para la franquicia, comenzando por lo que está más cerca: las nuevas series de televisión de Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor, Ahsoka y la nueva temporada de The Mandalorian, entre otras.

“Estamos avanzando más allá de la saga Skywalker”, dijo Kennedy. “Algo así toma mucho tiempo, estamos en medio de discusiones y conversaciones ahora mismo. [La nueva serie de Star Wars]The Acolyte es en parte un experimento para nosotros porque no se desarrolla en la misma era o período de tiempo en los que están trabajando Jon y Dave [responsables de las series The Mandalorian, Ahsoka y The Book of Boba Fett]. Estamos trabajando en esta nueva era”.

The Acolyte se espera que sea una serie que toque más de lleno el lado oscuro del universo de Star Wars, que nos hable del pasado de los Sith, algunas décadas antes de los acontecimientos de la saga Skywalker. Además de The Acolyte, Lucasfilm anunció que está comenzando a desarrollar una serie a cargo de Jon Watts (director de Spider-Man: Homecoming) que “tendrá un estilo similar al de las películas de Amblim de los 80”, dicho de otro modo, una coming of age (o serie de un personaje joven que va creciendo y madurando mientras se enfrenta a una aventura o reto) al estilo de películas como The Goonies y E.T., por ejemplo.

Además de Obi-Wan Kenobi, que se estrena el 27 de mayo, podemos esperar la serie de Cassian Andor en verano de este mismo año. The Mandalorian temporada 3 llegará entre finales de 2022 y comienzos de 2023, posiblemente como fue el estreno de The Book of Boba Fett (que comenzó en diciembre de 2021 y finalizó semanas más tarde en 2022). La serie de Ahsoka llegará en algún momento de 2023 y la temporada 2 de The Bad Batch debería llegar este mismo año.

The Acolyte aún no tiene fecha de estreno, pero no me extrañaría que también llegue en 2023.

En estas emocionantes imágenes vemos a Obi-Wan Kenobi, a Darth Vader (y usando el traje está el mismo Anakin Skywalker, es decir, Hayden Christensen), Cassian Andor, Ahsoka, la Inquisidora Reva y Mon Mothma, quien regresa como líder de la rebelión desde la última vez que la vimos en Rogue One.

¿Y las películas?

Hay varias películas anunciadas para el futuro de Star Wars por parte de Lucasfilm, sin embargo, la mayoría de estas se sienten aún muy distantes. Entre la película de Patty Jenkins, Rogue Squadron, la trilogía a cargo de Rian Johnson y la película dirigida por Tayika Waititi, hay material de sobra para mantenernos entusiasmados. El problema es que no sabemos cuándo las veremos.

Según Kennedy, todo está alineado para que la primera película de Star Wars que veamos llegar a las carteleras del cine después de The Catástrofe Rise of Skywalker es la de Waititi, que será dirigida y escrita por él junto a la guionista Krysty Wilson-Cairns (quien trabajó en el guión de la película histórica de la primera guerra mundial, 1907). Sin embargo, aún se desconocen detalles de la misma.

Después, la siguiente película sería Rogue Squadron, a cargo de Patty Jenkins, un proyecto que recientemente fue puesto en pausa porque la directora está muy ocupada con otras películas, aunque recientemente abandonó un proyecto importante con el propósito de enfocarse más tanto en Rogue Squadron como en Wonder Woman 3.

Y básicamente esa es la misma situación en la que se encuentra Rian Johnson. Kennedy dice que Johnson está muy ocupado con la saga Knives Out actualmente, con un acuerdo para múltiples películas que firmó con Netflix. Una vez su agenda esté más libre procederá a trabajar en su trilogía de películas de la galaxia muy, muy lejana. Según la presidenta de Lucasfilm, ha tenido reuniones con Johnson y “continúa muy comprometido con lo que queremos hacer, simplemente no ha tenido el tiempo”.

El reto de dirigir Star Wars

Uno de los factores clave que llevaron a que la llamada “trilogía de secuelas”, episodios 7, 8 y 9, fuera, en esencia, un desastre como trilogía (contradicciones entre ellas, tramas y desarrollos de personajes que no llevaban a ningún lado, entre otros muchos problemas), es que no hubo un liderazgo que llevara las riendas argumentales y los planes de las tres películas. Eso es algo que Kennedy espera no ocurra más, pero para ello, un director tiene que comprometerse “al menos varios años” con la franquicia, y no es algo que todos estén dispuestos a hacer, en especial cineastas de renombre, o que tengan el tiempo actualmente de hacerlo.

Esa es una de las dificultades con las que Lucasfilm se ha encontrado. Según Kennedy:

“Cualquiera que venga al universo de Star Wars necesita saber que es un compromiso de 3, 4 o 5 años. Eso es lo que hace falta. No es algo en lo que te involucras por un año, grabas algo y te vas. No funciona de este modo. Tenemos un plan, una trayectoria definida. [Primero será] la historia de Taika. Rogue Squadron, lo dejamos de lado por el momento, Patty está trabajando en el guión. Después hablaremos de cómo todo esto conecta con la columna vertebral de lo que estamos desarrollando. Hay algunos cineastas con los que hemos hablado durante bastante tiempo, que espero vengan y hagan el compromiso que Dave [Filoni] y Jon [Favreau] han hecho. Eso es lo mismo que quiero que suceda en el ámbito de las películas”.

Una “mente maestra”, un arquitecto cinematográfico que lidere o guíe el proyecto de Star Wars en el cine, del modo que Favreau y Filoni lo están haciendo en la televisión, es una idea prometedora. Algo como lo que es Kevin Feige para Marvel Studios. Con suerte algo así sucederá y veremos una mayor coherencia y conexión en un universo cinematográfico que claramente apunta a ello, con personajes de una serie apareciendo en otra, y otros teniendo sus propias series y conexiones. ¿Veremos a Ahsoka en la serie de Kenobi? ¿Veremos a Vader en la serie de Andor? ¿Quizás Boba regresa en la temporada 3 de The Mandalorian? ¿Mando y Grogu aparecerán en alguna película futura, como la de Taika Waititi? Esas son ideas que nos entusiasman, tendremos que esperar para conocer la respuesta.