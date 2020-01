Todo lo que necesitas saber sobre el fallo de GPS que ha dejado en tierra a los drones GoPro

Filed to:

La entrada en el nuevo año ha sido accidentada para los propietarios de un dron GoPro Karma, que han visto como sus cuadricópteros se negaban a volar debido a un problema de calibración con el GPS. ¿Qué está pasando exactamente? Te lo explicamos de forma muy breve.



Los primeros en reportar el problema fueron los propios usuarios desde Twitter y uno de los foros dedicados a los drones Karma en la página de GoPro. El fallo apareció exactamente el día uno de enero y, aunque GoPro no ha especificado oficialmente de qué se trata, todo indica que es un problema ya conocido que se sabía que iba a afectar a los GPS justo en año nuevo.

Nuestro compañero Rhett Jones ya se hacía eco del problema en marzo de 2019. En esencia es como un efecto 2000 a menor escala:

Originalmente, el GPS fue diseñado para da tar sus señales de señales usando un sistema que cuenta las semanas usando un campo de 10 dígitos. ese campo, por lo tanto, alcanza un máximo de 1024 semanas (unos 19.7 años). El campo e xpresa el tiempo de una señal enviada por los satélites en semanas y segundos en la semana. El sistema está pensado para que u n receptor GPS en tierra tenga que captar esa señal y calcular la fecha actual como parte de los procesos que utiliza para determinar la ubicación. Una vez que el campo de diez dígitos en los dispositivos GPS heredados se llena, el sistema lo reinicia y restablece en cero, y eso podría causar problemas. El Observatorio Naval de EE. UU. Publicó un breve informe sobre el tema en 2017 donde ya advirtió que la conversión mes / año del receptor GPS podría fallar y que las etiquetas de tiempo incorrectas pod ían “corromper los datos de navegación a nivel de sistema”.

Y eso es exactamente lo que les ha pasado a los Karma. ¿Por qué a estos drones y no a otros dispositivos? La respuesta más probable la tenemos en enero de 2018. Ese mes GoPro cerró su división de drones y despidió a unos 250 empleados. Desde entonces, los GoPro Karma no han recibido ninguna actualización de firmware que previniera el fallo de los GPS como han hecho otras compañías.



¿ Y ahora qué? Pues toca esperar. GoPro se ha hecho eco del problema en varias respuestas a usuarios en Twitter. En un comunicado remitido a The Verge, la compañía ha asegurado que está trabajando en solventar el problema, pero no ha especificado cuándo lo resolverá. A tenor de la situación de los drones Karma y de que la división que los creó ya no existe puede que pase algo de tiempo.